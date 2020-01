Els Bombers encara no han pogut rescatar-lo perquè hi ha risc estructural

Protecció Civil ha confirmat que el cos trobat a la indústria de la Canonja és el del treballador desaparegut en l'accident químic de dimecres a la tarda. L'han localitzat els Bombers entre la runa, a la zona d'oficines de l'empresa. En aquest sector hi ha risc estructural i es treballa per poder estabilitzar la zona i accedir amb seguretat per fer el rescat del cos. Psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i efectius dels Mossos d'Esquadra acompanyen els seus familiars. Amb aquesta són dues les víctimes que ha deixat aquest accident, ja que una altra persona va morir a Torreforta a causa de l'impacte d'una planxa que va sortir projectada per l'onada expansiva.