Suspesa la circulació ferroviària que surt de Tarragona en direcció sud

Afecta a les línies R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2 i Renfe no garanteix un servei alternatiu per carretera perquè ha aconseguit pocs autobusos

Actualitzada 15/01/2020 a les 08:05

La circulació ferroviària que surt de Tarragona en direcció sud està suspesa per motius de seguretat i de forma preventiva mentre durin les tasques de crema del dipòsit d'òxid de propilè a la indústria que ha explotat a la Canonja. Això afecta l'itinerari entre Tarragona i Reus i entre Tarragona i Port Aventura, en concret les línies R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2. Renfe no garanteix un servei alternatiu per carretera perquè ha aconseguit pocs autobusos, tot i que hi ha treballat durant la nit.