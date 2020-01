Protecció Civil diu que IQOXE no va seguir els protocols d'informació

Actualitzada 15/01/2020 a les 11:22

Sergi Delgado, subdirector de Protecció Civil, ha remarcat que l'empresa no va seguir els protocols d'informació i per això va costar avaluar la situació. En declaracions a Rac 1, ha reconegut que «hi va haver dificultats per poder fer l'avaluació dels riscos de núvol tòxic», perquè per fer-ho cal tenir la informació del que està passant per part de l'empresa. «Aquesta informació, per diferents circumstàncies, no es va rebre i no es van seguir els protocols. Ens va costar molt fer aquesta avaluació i això va provocar un decalatge», ha indicat. D'altra banda, ha demanat a l'Estat i a les operadores que s'activi ja el sistema d'enviament de missatges als mòbils de la zona afectada en cas d'accident químic, i ha recordat que aquest sistema ja existeix en altres països.Delgado ha insistit que el protocol marca el confinament de la població quan hi ha perill tòxic, i ha reconegut que va existir un cert període de temps en què es va decretar el confinament sense saber encara si realment hi havia aquest risc. «Si no tenim informació davant d'un accident, hem de confinar», ha conclòs.En aquest sentit, ha afegit que és l'empresa qui ha d'enviar immediatament tota la informació, però això no va passar.