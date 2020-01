Minut de silenci dels treballadors de l'empresa IQOXE

Dues persones han mort a causa de l'explosió i vuit treballadors han resultat ferits, dos d'ells de gravetat

Actualitzada 15/01/2020 a les 14:46

Diversos treballadors de l'empresa Indústries Químiques de l'Òxid d'Etilè (IQOXE) s'han concentrat aquest migdia a les portes de la instal·lació de la Canonja per recordar els dos morts i els diversos ferits a causa de l'explosió en un reactor. Durant l'acte s'han vist treballadors molt afectats per l'incident a l'empresa química, que es va produir a les 18.40 hores. També s'han convocat minuts de silenci a les altres empreses químiques dels polígons nord i sud de Tarragona.La deflagració va tenir lloc en un reactor, on es barregen diversos productes químics per obtindre'n un final i comercialitzar-lo, i va afectar un tanc amb capacitat de 20 tones d'òxid d'etilè. Durant la matinada, un altre tanc amb propilè es va veure afectat. Els Bombers estan controlant la combustió, a més d'injectar-hi nitrogen. Entre les tasques prioritàries hi ha recuperar «l'estabilitat estructural dels elements» de la planta.Com a conseqüència de l'incident, dues persones han perdut la vida. Un treballador que han localitzat aquest dimecres sota les runes de les oficines de la planta i un veí de Torreforta que es trobava al seu pis i va rebre l'impacte d'una planxa metàl·lica d'una tona, projectada per l'onada expansiva des de la indústria de la Canonja que va explotar. A més a més, vuit treballadors de l'empresa van resultar ferits, dos d'ells de gravetat.