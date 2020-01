La Riuada Solidària de l'Espluga publica les bases per a la concessió d'ajuts a projectes

Les bases son l’eina per garantir que el repartiment dels fons arribin als damnificats de la forma més equitativa possible

Actualitzada 15/01/2020 a les 18:36

La Riuada Solidària de l’Espluga ha fet públiques aquest dimecres 15 de gener de 2020 les bases provisionals per la concessió d’ajuts als projectes que tinguin per objectiu pal·liar els danys causats pels aiguats del 22 d’octubre de 2019 al municipi. Les bases son l’eina per garantir que el repartiment dels fons econòmics recaptats a partir dels donatius solidaris arribin als damnificats de la forma més equitativa possible i també sota criteris de transparència i proporcionalitat. Aquesta nova fase s’obre amb un període de recepció de suggeriments i propostes de millora de les bases que es publicaran a riuadasolidaria.cat i que s’allargarà fins al 21 de gener. Les aportacions es poden fer al correu electrònic riuadaespluga.legal@gmail.com.El calendari d’aquesta segona etapa de la Riuada Solidària tindrà com a cita destacada la presentació oficial de les bases definitives en un acte obert al públic el pròxim diumenge 26 de gener a les 6 de la tarda a l’Auditori Carulla Font del Casal de l’Espluga. En aquest espai, la Comissió Legal i Econòmica de la iniciativa ciutadana explicarà les bases definitives i s’anunciarà la recaptació total de la Riuada Solidària a l’Espluga de Francolí.L’endemà mateix començarà el termini de presentació dels projectes per part dels afectats per la riuada que estiguin interessats a optar als ajuts i estarà obert fins al 14 de febrer. Aquest procediment haurà de seguir les ordres i els canals estipulats en les mateixes bases.Estudi de les propostesA partir d’aquí, la Riuada Solidària de l’Espluga encetarà la darrera fase amb l’estudi de les propostes rebudes. La Comissió Legal i Econòmica seleccionarà els projectes vàlids d’acord amb les bases. Tots ells seran valorats per una segona comissió d’avaluació formada per un representant de cada grup polític del consistori del’Espluga, un tècnic del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, un representant de la Fundació Fundit i Indicis i quatre representants de la iniciativa ciutadana Riuada Solidària de l’Espluga.Entre d’altres aspectes, les bases classifiquen les línies d’ajudes en set apartats diferents, d’acord amb la naturalesa del projecte que es vulgui dur a terme a partir dels desperfectes ocasionats per la riuada. Així, el 50% dels fons recaptats per la Riuada Solidària es destinaran a projectes en activitats empresarials o comercials, el 10 % a projectes en habitatges habituals, el 7 % projectes en habitatges de segona residència, el 3 % a projectes en habitatges buits, el 5 % a projectes en magatzems, el 20 % a projectes en explotacions agrícoles o ramaderes i, finalment, el 5 % a vehicles. Així mateix, en algunes d’aquestes línies també s’ha determinat l’import màxim que es pot atorgar per projecte.Coordinadament, la secció local de Riuada Solidària de Montblanc treballa per acabar de definir les bases que regularan la concessió i repartiment d’ajudes al municipi a partir de la seva recaptació obtinguda. En les properes setmanes es farà públic també el calendari previst per a dur a terme les properes fases de Riuada Solidària a aquest altre municipi de la Conca de Barberà afectat pels aiguats del 22 d’octubre de 2019.