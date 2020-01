L'Associació Empresarial Química de Tarragona lamenta «l'accident» a la planta d'IQOXE

Actualitzada 15/01/2020 a les 08:31

L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha lamentat a través d'un comunicat «l'accident» a la planta de l'empresa Iqoxe al polígon sud, a la Canonja. L'AEQT afirma que ha estat «des del primer moment» en contacte amb les autoritats i a disposició de la companyia per col·laborar en la resposta a l'emergència. En paral·lel, l'ens ha fet arribar el suport als afectats per l'incident i a les seves famílies, així com també el desig de recuperació per als ferits. Cal recordar que l'explosió d'un dipòsit d'òxid d'etilè ha causat aquest dimarts vuit ferits, un d'ells crític i un altre molt greu, un desaparegut i una persona morta per l'esfondrament d'un pis a tres quilòmetres de la planta que es creu que ha col·lapsat per l'explosió.