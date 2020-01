Actualitzada 15/01/2020 a les 12:00

L'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, ha anunciat que demanarà explicacions a Protecció Civil i la Generalitat per la decisió de no activar les sirenes d'emergència després de l'explosió a la planta de l'empresa IQOXE aquest dimarts al vespre. «S'haurien d'haver activat. Això és la forma fàcil i ràpida que tenim per avisar la població, és el protocol i l'entrenament que tenim», ha manifestat, visiblement contrariat i reconeixent que aquesta és la principal pregunta que li traslladen els veïns l'endemà del sinistre. Muñoz ha anunciat que, juntament amb l'alcalde de la població veïna de Vila-seca, Pere Segura, demanaran una reunió amb els responsables de Protecció Civil i la Generalitat per traslladar-los la seva «disconformitat» al respecte.Muñoz creu que, si bé de vegades els veïns «fan el que els sembla» quan es programen simulacres, en aquest cas l'avís de la sirena hauria estat secundat majoritàriament davant d'una explosió com la d'aquest dimarts. De moment, Protecció Civil i la Generalitat ha transmès a l'Ajuntament que no van activar els avisos sonors perquè «van avaluar que no havia gasos tòxics i no era necessari». En aquesta línia, i juntament amb Segura, reclamaran que es revisin aquestes protocols i es canviïn.Això, però, no ha evitat que els veïns de la Canonja li hagin fet arribar nombroses crítiques per aquesta decisió, tot i reconèixer que la població està habituada a conviure amb la química amb certa tranquil·litat. Aquest dimarts, recorda, però, es va viure un episodi «greu». «La crítica que tinc al poble és perquè no van sonar si tots sabíem que havien de sonar. Hi ha un cap d'emergències amb potestat per pitjar el botó perquè sonin. Està també connectat amb Barcelona i van prendre la decisió de no fer-ho. Jo sóc alcalde però no tinc aquesta responsabilitat», ha adduït.El mateix Muñoz relata que, en el seu cas, es trobava en un centre comercial. L'explosió es va fer notar a la teulada i totes les persones van ser desallotjades. «Quan surts fora i veus la columna de foc i fum s'havia de fer el contrari: confinar-te dins. Això és el que marca el protocol», ha afegit, tot acceptant que les decisions en aquests moments complicats poden «fer trontollar l'experiència» de les persones que les assumeixen.L'alcalde de la Canonja va analitzar la situació aquest dimarts amb els batlles de pobles veïns afectats com Vila-seca o Constantí. Aquest dimecres al matí, ha explicat, ha rebut la trucada de part del CEO d'IQOXE, qui li ha traslladat que encara «no saben» les causes del sinistre. «S'hauran de revisar totes les dades de la sala de control per saber què ho ha provocat», ha tancat Muñoz, que té experiència com a treballador del sector químic.