L'Ajuntament del Morell denuncia que no va rebre cap trucada informativa sobre l'explosió a IQOXE

L’alcalde, Eloi Calbet, reivindica la comunicació directa que el consistori té amb els veïns i lamenta que ningú els informés

Actualitzada 15/01/2020 a les 15:11

Davant l’explosió a l’empresa IQOXE, al polígon sud de Tarragona, que es va produir a quarts de set d’aquest dimarts a la tarda, l’Ajuntament del Morell denuncia que no va rebre cap trucada informativa tot i ser un dels municipis implicats en l’emergència.L’incident, que ha deixat dues víctimes mortals i vuit persones ferides, es va originar a causa d’una deflagració en un dipòsit d’òxid d’etilè, la qual cosa va fer que s’activés el PLASEQCAT. Així mateix, des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, a través de les xarxes socials inicialment es va recomanar el confinament preventiu en diversos municipis, entre ells El Morell, però des del consistori morellenc no es va rebre cap comunicació per part dels serveis d’emergència.L’alcalde del Morell, Eloi Calbet, posa de manifest «el malestar que ens provoca el fet que ningú contactés amb nosaltres per explicar-nos la situació», i indica que «vam haver de ser nosaltres els que vam trucar al CECAT per informar-nos». Així mateix, reivindica que «els ajuntaments tenim comunicació directa amb el veïnat, i altres institucions no. Un avantatge que s’hauria d’aprofitar en moments com el d’ahir».En aquesta situació, des del consistori es va constituir el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal), on es van reunir regidors i regidores, els treballadors i les treballadores que es trobaven a l’Ajuntament en el moment de l’accident, així com Manel Catalán, cap del futur cos de vigilants del Morell, i també voluntaris de Protecció Civil del municipi.Calbet explica que «nosaltres vam utilitzar el que teníem a l’abast, i vam informar la nostra població que no era necessari el confinament tant a través de les xarxes socials com amb la megafonia del vehicle de Protecció Civil de què disposem». En aquest sentit, tant l’alcalde com Catalán, agraeixen «la implicació i col·laboració dels voluntaris de Protecció Civil».L’alcalde, Catalán i també el president de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Morell, Anton Brunet, creuen que «cal obrir un debat sobre els protocols i valorar si han funcionat o no», ja que «el fet que no sonessin les sirenes va provocar molta confusió». Una desinformació i descoordinació que, diuen, «es repeteix cada cop que hi ha un incident relacionat amb la indústria química del nostre territori», i és que «els protocols potser s’apliquen correctament, però no s’adeqüen a les necessitats que té la població», conclouen.Finalment, l’Ajuntament expressa el seu condol a les famílies i amics de les víctimes mortals i dona suport als ferits.