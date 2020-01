L'Ajuntament de Cambrils impulsa un Altaveu Ciutadà per recollir opinions sobre temes d'interès municipal

És una eina de govern obert que permet adaptar les actuacions municipals a les expectatives i característiques de la ciutadania

Actualitzada 15/01/2020 a les 16:53

L’Ajuntament de Cambrils ha posat en marxa un Altaveu Ciutadà per recollir opinions de la ciutadania sobre temes d’interès general i incorporar-les a la gestió municipal. Es tracta d’una eina de democràcia electrònica que fomentarà la implicació dels veïns i veïnes en la gestió municipal i l'obertura del govern local cap a la ciutadania.L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el regidor de Participació, Oliver Klein, i les representants del gabinet CERES, Coia Poblet i Blanca Garcia, han presentat avui aquesta nova eina de govern obert.L’alcaldessa de Cambrils ha destacat l’aposta del govern municipal per la participació i la transparència i ha explicat que l’Altaveu permetrà analitzar millor les opinions de la ciutadania i encaminar i reforçar l’acció municipal. L’alcaldessa també ha explicat que l’Ajuntament també disposa d’altres eines ja consolidades per intercanviar opinions i deliberacions com els deu Consells de Barri que es reuneixen periòdicament.Per la seva banda, el regidor ha recordat que la regidoria de Participació de Cambrils, creada fa 16 anys, va ser una de les pioneres i ha posat en valor el desenvolupament d’una xarxa de centres cívics i de canals de comunicació amb les associacions. El regidor ha assegurat que no hi ha transparència sense participació i que l’Altaveu és un pas més per aproximar l’administració a la ciutadania i incorporar al màxim el que pensa la ciutadania a la gestió municipal.Finalment, les representants de CERES han explicat el funcionament d’aquesta nova eina d’anàlisi i escolta activa que permetrà disposar d’un baròmetre d’opinió entorn temes d’interès a nivell municipal, facilitar la comunicació i interacció entre l’Ajuntament i la ciutadania i adaptar les actuacions municipals a les expectatives i característiques dels cambrilencs i cambrilenques.L’Altaveu utilitza la metodologia panell basada en consultes periòdiques mitjançant qüestionaris online sobre les actuacions que du a terme l’Ajuntament, els temes que més preocupen i altres qüestions municipals.El panell estarà format per un centenar de persones que vulguin aportar la seva opinió de manera totalment anònima. Els cambrilencs i cambrilenques que hi vulguin participar ja es poden inscriure a l’Altaveu través del web http://cambrils.altaveuciutada.cat . L’empresa CERES garanteix el tractament de les dades i preserva la confidencialitat de les persones voluntàries.El panell no serà una mostra representativa però sí que es treballa per aconseguir una representació dels diferents perfils d’edat, gènere i zona de residència. Després de cada consulta, l’Ajuntament es compromet a fer un retorn de totes les aportacions a les persones participants i presentar els resultats a la població.