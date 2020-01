IQOXE assegura que la planta funcionava «amb total normalitat»

Han posat en marxa una investigació interna per detectar les causes de l'accident i les seves conseqüències

Actualitzada 15/01/2020 a les 13:34

L'empresa Indústries Químiques de l'Òxid d'Etilè (IQOXE) ha comunicat aquest dimecres al matí que la planta afectada per l'explosió en un reactor funcionava «amb total normalitat». IQOXE ha lamentat la pèrdua d'un dels seus treballadors i els ferits. En total s'han vist afectats nou empleats de la planta de la Canonja.La deflagració es va produir en un tanc que tenia una capacitat de 20 tones a una de les quatre plantes de productes derivats, concretament en la nova planta que es va posar en operació al juny 2017.El conseller executiu d'IQOXE, José Luis Morlanes, ha assegurat que han seguit en tot moment les seves instruccions de les autoritats i que pocs minuts després de la deflagració ja hi havia allí els Bombers del Parc Químic i, minuts després, els de la Generalitat.Morlanes, que s'ha mostrat afectat davant la premsa, ha confessat que «és una situació molt complicada» ja que en aquell moment «teníem cinc companys desapareguts».El responsable de la planta d'etilè ha assegurat «estem convençuts que hem fet les coses bé i hem actuat de forma coordinada». Les causes encara es desconeixen. Ahores d'ara, «encara estem controlant un tanc i cal fer-ho bé». Els Bombers tenen la planta confinada.José Luis Morlanes ha agraït la feina feta pels Bombers del Parc Químic, als de la Generalitat, a la resta de cossos de seguretat i als treballadors d'IQOXE que van estar allí. El conseller espera poder «posar en marxa la planta en un futur, ja que 120 famílies viuen d'això».IQOXE ha posat en marxa una investigació interna per detectar les causes de l'accident i les seves conseqüències. A més, s'han posat a disposició de les autoritats per a les investigacions pertinents. Tot i el greu accident, la propietat d'IQOXE garanteix el futur de l'empresa i el manteniment de tots els llocs de treball.