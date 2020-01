Actualitzada 15/01/2020 a les 08:36

Protecció Civil ha autoritzat que la circulació ferroviària a la zona de Tarragona es reprengui aquest dimecres al matí tot i que registra algunes restriccions. Es recupera el servei de les línies R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2. Ara bé, entre Tarragona i Reus se circula per via única perquè l'explosió a la Canonja va provocar danys a la catenària. Tècnics d'Adif continuaran treballant en la seva reparació un cop s'ha autoritzat que puguin accedir al tram afectat. Durant la interrupció s'ha gestionat un servei alternatiu per carretera, tot i que no estava del tot garantit perquè faltaven autocars.