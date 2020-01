Entitats ecologistes alerten de la toxicitat de l'òxid d'etilè i qualifiquen de «presa de pel» el pla d'emergència

El GEPEC-EdC demana una revisió «a fons» de la normativa de seguretat de la petroquímica

Actualitzada 15/01/2020 a les 10:58

El Grup d'estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans -Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) ha alertat aquest dimecres de la toxicitat de l'òxid d'etilè. Recorden que és un compost «extremadament reactiu» que s'utilitza com a agent desinfectant i en la indústria es fa servir en síntesis per la seva facilitat per oxidar compostos orgànics. Per això, asseguren que «és fals» que un accident químic produït per l'òxid d'etilè sigui «innocu» i alerten que és «tòxic» tant aquest compost com el fum i els gasos produïts durant la seva combustió. El grup qualifica el PLASEQCAT una «absoluta presa de pel» i per aquest motiu, GEPEC-EdC demana una revisió «a fons» de de la normativa de seguretat i riscos laborals de la petroquímica.El grup ecologista recorda que els efectes de l'òxid d'etilè van des de la irritació de les vies respiratòries, trastorns a l'aparell digestiu amb vòmits o nàusees, trastorns neurològics fins a avortaments espontanis. També demanen no «menystenir» els efectes cancerígens i mutagènics que consideren que estan «demostrats» que té aquest compost sobre les cèl·lules.El GEPEC-EdC també critica els protocols d'avís i d'autoprotecció activats per les autoritats. Consideren que el PLASEQCAT no és una eina «eficient» sinó una «absoluta presa de pel» i critiquen que des dels canals oficials s'ha transmès «desinformació tard i esbiaixada», de manera que la població s'ha hagut d'informar a través de les xarxes socials. Els ecologistes consideren que a les autoritats «els hauria de caure la cara de vergonya» per haver «tret ferro» de l'accident i afirmar que no ha generat cap risc per a la població més propera. Lamenten que «sense cap explicació coherent» l'alarma que ha de servir per informar a la població del confinament no ha sonat, malgrat que pels canals oficials s'estigués demanant.Els ecologistes també recorden que el desastre no ha estat «pitjor» per simple «atzar». Consideren que amb vent moderat les tasques d'extinció haurien estat molt més dificultoses i les possibilitats d'afectació a tancs de combustible i instal·lacions properes haurien estat «enormes». El grup considera que «l'efecte dominó» segueix «planant» sobre les activitats industrials que es troben concentrades en un territori reduït com és el Camp de Tarragona. Posen d'exemple que en els vídeos dels Bombers, els efectius refrigeren més els dipòsits i conduccions properes que no pas apaguen la flama i ho justifiquen precisament amb aquest «efecte dominó».Per tot això, el GEPEC-EdC demana una revisió «a fons» de la normativa de seguretat i riscos laborals de la petroquímica per part de la Generalitat, i la redacció «des de zero» d'un nou pla de seguretat davant del risc químic que tingui en compte precisament «l'efecte dominó» i disposi d'una capacitat de reacció immediata dels canals oficials de comunicació davant una emergència en temps real. També proposen la revocació de l'autorització de funcionament de IQOXE i la depuració de responsabilitats pels fets succeïts.