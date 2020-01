Els Mossos restringeixen l'accés a la zona propera a IQOXE a la Canonja

Han establert un control davant l'empresa BASF

A primera hora del matí d'aquest dimecres, a l'entrada de l'empresa BASF els Mossos d'Esquadra han establert un control per als vehicles que intenten accedir a les empreses del polígon sud de Tarragona, on hi ha l'empresa implicada en l'explosió IQOXE.Aquest es troba al semàfor d'entrada a la Canonja des de l'N-340. L'accés de vehicles amb mercaderies perilloses està tallat, mentre que per a la resta de vehicles està restringit. Durant el dia d'avui no es deixaran fer càrregues i descàrregues de productes especialment de matèries perilloses.En aquest punt, molts dels treballadors de les empreses de la zona afectada al polígon sud han optat per aparcar als descampats propers.