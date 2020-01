Els Bombers treballen en un altre dipòsit d'òxid de propilè que s'ha vist afectat durant la nit

Actualitzada 15/01/2020 a les 09:14

Els Bombers treballen en un altre dipòsit químic diferent al que va explotar dimarts a la tarda a la Canonja. A més, segueixen refrigerant el tanc que va originar l'explosió, que encara crema. La recerca del treballador desaparegut s'ha suspès una mica abans de les dues de la matinada per qüestions de seguretat i es reprendrà aquest matí. La zona de recerca és molt propera al tanc. Durant la nit han treballat una trentena d'unitats, i està previst el relleu de totes elles.En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que l'explosió inicial ha provocat una fuita en aquest segon dipòsit, i els Bombers treballen per refredar-lo i perquè deixi de «convulsionar». Ha indicat que el material d'aquest segons tanc no és òxid d'etilè, en aquest cas, sinó que s'estaria parlant de propilè.Membres del Grup de Recerca d'Estructures Col·lapsades (GREC) i una unitat del Grup Caní de Recerca (GRC) de Bombers es troben a la zona per localitzar el treballador desaparegut.El Centro de Mando se ha establecido esta mañana en la entrada de la empresa BASF, desde allí se dirigirá el operativo de los diferentes cuerpos de seguridad.El Centre de Comandament s'ha establert aquest matí a l'entrada de l'empresa BASF, des d'allí es dirigirà l'operatiu dels diferents cossos de seguretat.Els equips d'emergència estan en contacte amb experts en aquest tipus de substàncies químiques perquè donin pautes de com actuar.Ahir per la tarda el 112 va rebre 1.617 trucades relacionades amb l'explosió de La Canonja, 1.550 de les quals procedien des de Vila-seca.