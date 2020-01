El Govern proposa incorporar un sistema d'avisos d'emergència als telèfons mòbils

Actualitzada 15/01/2020 a les 15:31

El Govern ha avançat que una de les millores que es proposarà per gestionar situacions d'emergència com la que es va viure aquest dimarts al vespre a Tarragona és incorporar un sistema d'avisos a la població per SMS a través dels telèfons mòbils. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que es demanarà a l'Estat que agilitzi la seva implantació, encara que hi hagi un marge fins al 2022 per aplicar la normativa europea en aquesta matèria.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decretat dos dies de dol oficial per les víctimes i ha anunciat una taula de treball amb alcaldes i empreses per avaluar l'incident a Tarragona i proposar les millores «que es puguin fer en aquests moments». Alhora ha volgut donar un missatge de tranquil·litat a la població afirmant que no hi ha cap mena de «toxicitat a l'aire».Des del govern crearan una taula treball amb els afectats i amb els agents del territori per analitzar tot el que ha passat i les conseqüències de l'accident a Iqoxe.Buch, per la seva banda, ha explicat que els Bombers segueixen treballant en l'extinció del foc al tanc d'etilè de l'empresa situada al polígon sud de Tarragona. Tanmateix, segueixen extraen runes per tal de poder recuperar en la màxima brevetat el cos del treballador que va desaparèixer ahir arran de l'explosió del reactor.