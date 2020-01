CGT assegura que l'empresa afectada per l'explosió estava en un estat «deplorable»

Actualitzada 15/01/2020 a les 13:38

La Confederació General de Treballadors (CGT) ha assegurat que IQOXE, la indústria química on es va produir una explosió aquest dimarts, pateix de falta de personal i té unes instal·lacions amb un estat «deplorable». En un comunicat, el sindicat també ha denunciat la reacció lenta de les autoritats després de l'explosió d'aquest dimarts a la indústria química IQOXE a La Canonja. En el text, lamenten que «no és la primera vegada» que els protocols d'emergència per a accident químic «no funcionen» . «Van trigar més de quaranta minuts a ubicar l'accident les fonts oficials i que hi havia un contaminant implicat», han dit el sindicat en un comunicat, abans d'afegir que les alarmes no van sonar fins a una hora més tard quan «les persones espantades ja havien sortit al carrer a veure què passava i van respirar els fums i l'òxid d'etilè que provenien de l'explosió».