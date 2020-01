Cel Net convoca una manifestació a Tarragona per exigir «més controls a la indústria química»

Actualitzada 15/01/2020 a les 11:03

La Plataforma Cel Net del Camp de Tarragona ha convocat una manifestació aquest dimecres, a les set de la tarda, a la plaça de la Font de Tarragona per exigir al Govern i les empreses químiques la seva responsabilitat de «protegir la població». Exigeixen una nova legislació «que controli, reguli i redueix-hi l'impacte de la indústria química» i «mecanismes de comunicació clars i efectius que vetllin per la seguretat de la població en cas d'incidents com el d'aquest dimarts. Cel Net insisteix en el fet que s'elabori un «estudi exhaustiu de riscos i impacte de les indústries del complex petroquímic sobre la salut i el medi ambient». Esta previst que la manifestació recorri els carrers de Tarragona fins a les oficines de l'AEQT, situades al carrer Marquès de Montoliu. Els convocants demanen que els participants vagin amb una màscara.Cel Net ha denunciat «manca de control i regulació» per part la Generalitat de l'activitat de les empreses del complex petroquímic de Tarragona. Lamenten l'exposició i les víctimes que ha provocat i també els efectes de l'incident sobre la població i el territori. «Més enllà d'accidents com aquest, la indústria té un risc i impacte permanent i diari en la salut del territori i la població, provocant morts prematures i malalties de manera continuada», denuncien en un comunicat.El complex petroquímic de Tarragona és el més gran del sud d'Europa i està situat a poc menys de dos quilòmetres dels nuclis de població. «Això fa que sigui un còctel químic convertit en polvorí que en dies com ahir mostra la seva pitjor cara», assenyalen des de Cel Net. Reiteren l'impacte d'aquesta indústria diàriament, amb «sorolls, males olors, contaminació i inseguretat permanent».També consideren «alarmant» que les sirenes del PLASEQTA no s'activessin i que la població hagi viscut «situacions angoixants de desprotecció i desinformació». La plataforma exigeix que s'assumeixin «responsabilitats públiques» d'aquesta situació.