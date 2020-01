Buch: «El nivell de perillositat va minvant i no es pot garantir al 100% que no pugui passar res»

L'explosió de la Canonja es va originar en un reactor i va afectar una cisterna propera

Actualitzada 15/01/2020 a les 11:17

IQOXE, planta inaugurada el passat juliol

Actualment, IQOXE és l’únic productor d’òxid d’etilè i glicols a Espanya i Portugal, amb una capacitat per generar 140.000 tones anuals. Des de l’adquisició dels actius d’IQOXE l’abril del 2014, la nova direcció de l’empresa ha realitzat un seguit d’inversions pel creixement i la consolidació de la companyia. El 2017 va invertir 10 milions d’euros en una unitat de derivats d’òxid d’etilè i de propilè, i aquest 2019 ha inaugurat la nova planta, resultat d’una inversió de, també, 10 milions d’euros.

«No podem donar la situació per controlada». Amb aquestes paraules ha començat la compareixença aquest matí el conseller d'Interior, Miquel Buch, per informar sobre l'última hora sobre l'explosió d'ahir dimarts a l'empresa IQOXE al polígon de la Canonja. El conseller ha explicat que «el nivell de perillositat va minvant i no es pot garantir al 100% que no pugui passar res», ha afegit.Per aquest motiu, set empreses del voltant d'IQOXE es troben afectades i no podran retornar encara a la normalitat. Tot i així, la circulació de trens en sentit sud s'ha restablert, tot i que poden acumular alguns retards.Albert Ventosa, cap d'emergències a Tarragona, ha explicat que l'explosió es va produir en un reactor que va afectar una cisterna propera amb òxid d'etilè. Al reactor es barregen diversos productes químics on s'obté el producte final que es comercialitza. «Continuem amb la recerca del desaparegut perquè les condicions de l'entorn són molt precàries i això ens obliga a prendre moltes precaucions», assegura Ventosa.De moment es desconeixen les causes de l'incident a l'empresa de la Canonja i els cossos de seguretat prioritzen els treballs en la resolució de l'accident. «Estem treballant en el control del risc quehi ha l'interior de l'empresa per poder continuar les tasques de recerca de la persona desapareguda de forma segura», afirma Ventosa.Minuts després de la compareixença, ACN ha informat que els Bombers han localitzat un cos a la indústria química de la Canonja, tot i que es desconeix si es tracta de la persona desapareguda.Els treballs se centren en recuperar «l'estabilitat estructural dels elements dels elements» i s'està fent una «combustió controlada del segons tanc afectat que conté propilè», ha explicat el cap d'emergències de Tarragona. També se segueix en el refredament del primer tanc afectat durant l'explosió d'ahir per la tarda i s'està injectant nitrogen per contenir la flama de la cisterna afectada.Un dron dels Bombers es troba sobrevolant la zona per tal de «supervisar els riscos laborals per fer la recerca amb seguretat».La deflagració es va produir ahir a les 18.40 hores a la recent inaugurada planta d'òxid d'etilè d'Indústries Químiques d’Òxid d’Etilè (IQOXE), hereva de l’antiga IQA que va arribar al Camp de Tarragona l’any 1964. La planta, líder al sector, té amb capacitat per produir matèries primeres per a l’elaboració d’escumes, cosmètica, detergents o anticongelants, entre altres.L'empresa va anunciar el passat 5 de juliol de 2019, quan es va inaugurar, que volen contruir una altra planta de similars característiques i que estaria operativa l’any 2021.