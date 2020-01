Així és la planta d'IQOXE que ha patit la deflagració a la Canonja

Un reactor de la planta va explosionar per motius que encara es desconeixen

Actualitzada 15/01/2020 a les 14:49

Planta recent inaugurada al juliol de 2019

Actualment, IQOXE és l’únic productor d’òxid d’etilè i glicols a Espanya i Portugal, amb una capacitat per generar 140.000 tones anuals. Des de l’adquisició dels actius d’IQOXE l’abril del 2014, la nova direcció de l’empresa ha realitzat un seguit d’inversions pel creixement i la consolidació de la companyia. El 2017 va invertir 10 milions d’euros en una unitat de derivats d’òxid d’etilè i de propilè, i aquest 2019 ha inaugurat la nova planta, resultat d’una inversió de, també, 10 milions d’euros.

La planta d'etilè de l'empresa Indústrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) que va patir ahir dimarts per la tarda una explosió en un dels seus reactors es va inaugurar el 15 de març de l'any 2017. Un reactor de la planta va explosionar, per motius que encara es desconeixen, i va afectar un dels tancs de les instal·lacions d'òxid d'etilè que té una capacacitat de 20 tones. Durant la matinada, un altre tanc que tenia propilè al seu interior s'ha vist afectat.El reactor és un dipòsit on es barregen diversos productes químics per tal d'aconseguir un producte final que es vendrà a les empreses.Indústrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) va invertir en aquesta planta més de 10 milions d'euros. Aquesta nova unitat ha permès incrementar la producció en 45.000 tones de derivats de l'òxid d'etilè, quan l'antiga unitat només se'n produïen 3.000.La planta predecesora, ubicada a la Canonja, es va posar en marxa l'any 1978 i va passar per diverses mans, com la multinacional Shell o la Seda de Barcelona. Amb una producció global de 140.000 tones d'òxid d'etilè anuals, la companyia és líder en la fabricació de derivats al mercat del sud d'Europa.L'òxid d'etilè s'empra per netejar els instruments quirúrgics. És només una de les múltiples aplicacions d'aquesta matèria intermitja, que es pot vendre «pura» o a través de derivats -que es destinen a sectors tan diversos com la cosmètica, aïllants per a la construcció, el sector de l'automòbil i la indústria farmacèutica. A la planta d'IQOXE a la Canonja, dins del polígon petroquímic de Tarragona, es produeixen un total de 140.000 tones anuals d'òxid d'etilè. És l'únic productor d'òxid d'etilè i glicols a Espanya i Portugal.Indústries Químiques d’Òxid d’Etilè (IQOXE), hereva de l’antiga IQA que va arribar al Camp de Tarragona l’any 1964, va inaugurar el passat més de juliol una nova instal·lació a la Canonja. Aquesta té amb capacitat per produir matèries primeres per a l’elaboració d’escumes, cosmètica, detergents o anticongelants, entre altres. L'afectada però és la que es va estrenar l'any 2017.L'empresa va anunciar el passat 5 de juliol de 2019, quan es va inaugurar, que volen contruir una altra planta de similars característiques i que estaria operativa l’any 2021.