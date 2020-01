Ábalos suspèn el viatge que tenia previst a la variant de Vandellós per l'explosió a Tarragona

Els Bombers continuen treballant per apagar l'incendi i per trobar una persona desapareguda

Actualitzada 15/01/2020 a les 08:44

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luís Ábalos, ha suspès el viatge que tenia previst per a aquest dimecres amb motiu de la posada en servei de la nova variant ferroviària de Vandellós, així com l'acte posterior a Barcelona. Ábalos ha pres aquesta decisió per l'explosió i el posterior incendi a la planta química de Tarragona, que fins al moment ha causat vuit ferits, un d'ells crític i un altre de molt greu. A les onze de la nit, 29 dotacions dels Bombers seguien treballant per controlar les flames i per buscar el treballador desaparegut que els seus companys han trobat a faltar després de la deflagració.També cap a aquesta hora, la comitiva judicial encapçalada per la magistrada d'instrucció número 1 de Tarragona, en funcions de guàrdia, ha acabat les tasques d'aixecament del cadàver de la persona que ha mort en un domicili del barri de Torreforta, a uns tres quilòmetres de la planta incendiada, presumptament esfondrat a conseqüències d'aquest succés.La investigació està oberta i s'està pendent dels atestats i els informes que els diferents pèrits elaborin sobre els fets, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.