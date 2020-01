Quim Masferrer torna a visitar la Conca de Barberà en un nou programa

El proper programa de El Foraster de TV3 recorrerà els carrers de Vimbodí i Poblet. Aquest s'emetrà el proper dilluns 20 de gener a les 21.55 hores. Quim Masferrer s'endinsarà al poble per veure com viuen els habitants de la Conca de Barberà.



En el programa Masferrer visita cada setmana una població de Catalunya, concretament les que tenen menys de mil habitants. Quim passa 48 hores amb els habitants dels pobles i després ofereix un monòleg davant de tots els veïns on projecten tot el material enregistrat.El Foraster ha passat per molts pobles de la demarcació durant les set temporades que porta emetent-se com són Riudecanyes, Barberà de la Conca, Prades, Rodonyà, Bràfim, la Vilella Baixa, Masdenverge, les Cases d'Alcanar, la Torre de l'Espanyol, Els Muntells, Ascó, Cornudella de Montsant, Godall, el Poblenou del Delta o Benifallet.