Quaranta famílies denuncien davant el Defensor del Poble «adoctrinament» a l'Institut del Morell

Demanen que les autoritats educatives depurin responsabilitats per «reiterades mostres de falta de neutralitat»

Actualitzada 14/01/2020 a les 09:14

Incidents no aïllats

Quaranta famílies de l'Institut del Morell han demanat empara al Defensor del Poble per les «reiterades mostres de falta de neutralitat i adoctrinament» de la direcció i part del professorat del centre amb postulats independentistes. Les famílies, assessorades per l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), s'han reunit aquest dilluns amb Francisco Fernández Marugán i li han demanat que intercedeixi perquè les autoritats educatives realitzin una investigació que depuri responsabilitats.Denuncien que el novembre passat el centre va autoritzar una enquesta a alumnes de 3r i 4t d'ESO, en la que, sota el pretext d'un estudi sobre usos lingüístics, es preguntava als menors per la seva identificació amb el moviment independentista, identitat, conviccions ideològiques i creences religioses. «La participació dels nostres fills en aquesta enquesta es va fer de manera obligatòria i sense prèvia consulta als pares, mares o tutors que no van poder autoritzar la participació dels seus fills en aquesta», denuncien en una carta que han lliurat aquest dilluns al Defensor del Poble.El PSC va demanar aquest mateix mes al Govern que aclarís per què preguntava sobre la independència en instituts i va registrar en el Parlament una petició de compareixença del conseller de Educació, Josep Bargalló. El departament va acordar paralitzar l'estudi sociolingüístic de la Universitat de Lleida.En la seva denúncia, les famílies sostenen també que, durant la vaga d'estudiants d'octubre contra de la sentència del procés, la direcció de l'institut va autoritzar l'entrada en el mateix d'un grup d'alumnes amb estelades i va dirigir a la resta d'estudiants al pati perquè escoltessin un manifest contra la fallada del Tribunal Suprem i les institucions democràtiques espanyoles.En canvi, apunten, va prohibir l'exhibició de banderes espanyoles per part d'alguns alumnes, «que les van pintar en els seus quaderns de manera espontània per donar rèplica a la presència de estelades i discursos separatistes».«Aquests dos greus incidents no són aïllats i se sumen a uns altres en els quals professionals del referit institut han divulgat davant els alumnes la seva ideologia independentista, traslladant així als menors la idea que la institució educativa s'identifica amb aquests plantejaments i premia a aquells alumnes que els secundin», lamenten.Per tot això, demanen al Defensor del Poble que insti a les autoritats educatives que realitzin una recerca que depuri les responsabilitats dels docents que han permès la vulneració de drets fonamentals dels estudiants.I reclamen que s'adverteixi al director de l'IES El Morell i a la comunitat educativa en general «que han de cessar de manera immediata en la difusió dels posicionaments ideològics personals i en l'exhibició de símbols polítics i partidistes».