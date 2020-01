Més de 3.500 persones han donat sang des de divendres a la Marató de Donants

Els hospitals de Reus i Tarragona també hi participen

Actualitzada 14/01/2020 a les 14:29

Un total de 3.575 persones ja han donat sang des que divendres passat dia 10 es va iniciar a Catalunya la Marató de Donants de Sang, que durarà fins al dia 17 i que vol aconseguir 10.000 donacions per reposar les reserves dels bancs.Segons ha informat el Banc de Sang i Teixits (BST) en un comunicat, en la primera jornada de divendres passat es van aconseguir unes mil donacions, dissabte van ascendir a 1.400, el diumenge van ser 207 i ahir dilluns unes mil persones es van acostar als hospitals i punts mòbils per fer la seva donació de sang.Aquesta marató se celebra amb l'objectiu de recuperar les aportacions sanguínies que van caure en un 25% durant les festes de Nadal, i així recuperar un nivell de reserves suficient per cobrir les necessitats durant els propers deu dies.Les donacions es poden fer a l'Hospital de Sant Pau, el Clínic, Vall d'Hebron, Germans Trias i Pujol, l'Hospital de Bellvitge, Mútua de Terrassa, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, el Sant Joan de Reus, Josep Trueta de Girona i a diferents autobusos mòbils.