La CUP de la Selva exigeix una «resposta oberta i transparent» del consistori sobre els incidents de la depuradora

Actualitzada 14/01/2020 a les 15:06

La CUP de la Selva del Camp ha exigit a través d'un comunicat que l'Ajuntament de Vilallonga del Camp doni una «resposta oberta i transparent» sobre els incidents de la nova depuradora.El consistori va comunicar a través de les xarxes socials que es va produir una avaria a la nova depuradora, provocant la dificultat de la detecció d'un posterior error que va causar que s'aboquessin fangs i aigües poc depurades a la llera de la Riera. Aquest abocament no va ser greu, a priori, i la llera del riu va ser netejada.La CUP explica en un comunicat que entén que en tractar-se d'unes instal·lacions noves pugui haver-hi incidents, però insta al consistori a explicar als vilatans els motius de la incidència. De fet, des de la CUP expliquen que els vessaments a la Riera i a les aigües subterrànies són «un motiu de preocupació» pel territori que han afectat «terres amb cultius tan arrelats al territori com l'avellaner». La formació anticapitalista sospita que els «desastres ecològics» tenen l'origen en el vessament de residus de diverses indústries a la Riera, ja que els controls i els paràmetres per realitzar aquests vessaments són «poc exigents».Per aquest motiu lamenta que el consistori no hagi informat adequadament d'aquest últim incident i exigeix que s'aclareixin els fets per evitar «donar peu a suposicions i generar desconfiança».