L'Assemblea per una Escola Bilingüe denuncia que deu instituts han passat la polèmica enquesta

Educació evitar valorar el contingut acadèmic del qüestionari d'un grup científic i recorda que estava avalat pel Ministeri d'Economia

Actualitzada 14/01/2020 a les 16:08

L'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) denuncia que fins a deu instituts catalans han passat l'enquesta d'un projecte d'investigació sociolingüística de la Universitat de Lleida (UdL) on es feien preguntes com per exemple si eren o no independentistes. L'AEB ja havia donat suport per aquest tema a un grup de pares de l'Institut El Morell que ara han traslladat la denúncia al Defensor del Pueblo i han afegit una queixa sobre el tractament, al centre, de la vaga d'estudiants convocada com a protesta per la sentència del procés. Educació ha assegurat que no té cap denúncia a inspecció per aquest cas. Pel que fa a l'enquesta, Bargalló defensa que no es pot entrar a valorar el contingut acadèmic d'un qüestionari científic avalat pel Ministeri.Els centres que entre el 5 d'abril i el 15 de novembre de 2019 van fer el qüestionari d'aquest estudi són l'Ins Eduard Fonseré de l'Hospitalet de Llobregat, l'Ins Numància i l'Ins Terra Roja, de Santa Coloma de Gramenet, l'INs Intermucipal de Sant Sadurní d'Anoia, l'Ins Pablo Picasso, de Barcelona, l'Ins El Cairat, d'Esparraguera, l'Ins Ermesenda de Girona, l'Ins Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú, i l'Ins Ciutat de Balaguer, de Balaguer, a més de l'Ins El Morell on va començar la polèmica.Segons ha pogut saber l'ACN, des del centre es vol emetre en les pròximes hores un comunicat defensant-se d'aquestes acusacions i negant que s'estiguin afavorint uns alumnes en detriment d'uns altres. En aquest institut de secundària, on hi estudien més de 500 alumnes, mai s'hi havia donat cap situació conflictiva en relació a la qüestió catalana. Les queixes van arribar a l'equip directiu fa gairebé un parell de mesos, a través de l'AMPA, arran algunes pares molestos amb l'enquesta efectuada a l'alumnat. L'acte de rebuig a la sentència liderat pel sindicat d'estudiants va ser la gota que va fer vessar el got. El centre, però, es desmarca d'aquestes dues propostes dutes a terme dins de l'IES, però en cap cas liderades per l'equip docent.El sindicat CGT ha emès un comunicat de suport al professorat d'aquest centre del Tarragonès i han qualificat de «demagògia» l'actitud dels impulsors de les denúncies. El sindicat ha fet una crida a professorat i mestres «a no cedir» i continuar exercint la seva tasca de «fomentar» l'esperit crític de l'alumnat per inculcar valors que posen en qüestió qualsevol política o sistema que no va «encaminada» a viure «sense opressió, sense injustícies i sense accés igualitari als drets bàsics».