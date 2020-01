JxCat reclama al nou govern de Sánchez les xarxes tancades d'energia

El diputat Ferran Bel diu que és una prioritat en la nova legislatura i afirma que el seu grup «farà una tasca des de l’oposició exigent i constructiva»

Actualitzada 14/01/2020 a les 08:44

Ferran Bel, diputat de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés per la circumscripció de Tarragona, va manifestar ahir que una de les primeres accions que reclamarà al nou govern de Pedro Sánchez serà l’aprovació del reglament de les xarxes tancades d’energia, que «han de suposar un benefici per a la indústria i el Port». Bel va recordar que «no s’ha desenvolupat el calendari, fet que fa un any i mig que està pendent i és necessari per aprovar el reglament». El diputat va afegir que «tenim un marc legal que no es pot aplicar per manca de reglament i això va en contra de la competitivitat de les indústries del sector químic i d’altres sectors econòmics de la demarcació», per la qual cosa cal actuar d’entrada davant del nou govern de l’Estat.

Bel, qui va celebrar a Tarragona la primera roda de premsa com a diputat de la nova legislatura, va manifestar que «serem proactius i farem les nostres aportacions en totes aquelles mesures que puguem compartir i que millorin la vida dels catalans, i farem la nostra tasca des de l’oposició exigent i constructiva i ens posicionarem en contra de tots aquells temes que afecten negativament el nostre país i la nostra gent». «Farem el que calgui per aconseguir beneficis per als ciutadans del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre, del Baix Penedès i del conjunt de Catalunya», va apuntar. El diputat va afegir que «serem crítics i combatrem els enganys en propostes per al nostre territori que es puguin produir» al llarg de la legislatura. El diputat tarragoní confia que «el nou govern iniciï una nova etapa» i va destacar la «singularitat que és un govern de coalició».

Pel que fa a la demarcació de Tarragona, Bel va dir que «hi ha reptes que afecten el dia a dia i s’han de prendre mesures amb caràcter immediat, i també en aspectes com la generació de les xarxes tancades d’energia o corregir els serveis ferroviaris, ja que no és possible tenir-ne de pitjors ara que ha entrat en funcionament el Corredor del Mediterrani».

Per altra banda, Bel va recordar que JxCat insisteix a demanar «diàleg» al govern del partit socialista, «que ara també ho és d’Unides Podem i les seves confluències». Bel va fer referència al debat d’investidura que va tenir lloc la setmana passada i el posicionament del ‘no’ de JxCat en aquesta votació. «Enteníem que no podíem donar confiança al candidat Pedro Sánchez perquè ell mateix no volia els nostres vots i perquè no ens mereixia cap confiança ni aportava cap proposta de solució per a Catalunya», va manifestar el diputat tarragoní de JxCat al Congrés.