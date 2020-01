Josep Bargalló recolza la direcció de l'Institut del Morell denunciat per adoctrinament

El conseller de Educació assegura que al departament no li consta «cap denúncia»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha expressat «la seva total confiança amb les direccions dels centres educatius i la inspecció», en relació a la denúncia presentada ahir per 40 famílies de l'IES del Morell al Defensor del Poble per «reiterades mostres de falta de neutralitat i adoctrinament».Bargalló ha fet aquesta afirmació durant l'acte de presentació avui de la convocatòria de 5.000 noves places de docents i ha afegit: «A nosaltres, com a departament d'Educació, no ens consta cap denúncia».El conseller ha recordat que els fets es remunten a una denúncia del passat mes de novembre, quan el centre va autoritzar la realització d'una enquesta a alumnes de 3r i 4t d'ESO. En l'enquesta es preguntava als menors per la seva identificació amb el moviment independentista, identitat, conviccions ideològiques i creences religioses.Es tracta d'una enquesta que «va dur a terme la Universitat de Lleida i que havia avalat i finançat el Ministeri d'Economia», ha dit el conseller, que ha dit: «Nosaltres no entrem mai a valorar els continguts científics i acadèmics dels treballs d'una universitat».El conseller ha reconegut que, en el cas de l'Institut del Morell, «va haver-hi un problema en dur a terme l'enquesta entre els alumnes», ja que «no van ser anònimes a causa d'un error dels professors, quan van unir les respostes de l'enquesta a altres fulles en les quals constava el nom dels menors». Bargalló ha afirmat que no els «consta cap denúncia» i que el passat 15 de novembre Educació va paralitzar l'enquesta.