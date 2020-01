Explosió en una empresa del polígon sud de Tarragona

S'ha rescatat a tres persones de l'interior de la planta i estan comprovant si hi ha algú més

Actualitzada 14/01/2020 a les 20:14

L'explosió en una empresa química al polígon al polígon de la Canonja ha provocat almenys quatre ferits amb cremades greus, segons ha informat Protecció Civil. L'incident s'ha produït a l'empresa IQOXE i s'ha sentit en diversos municipis cap a tres quarts de set de la tarda, causant flames de grans dimensions. Tot i que en un primer moment Protecció Civil ha recomanat el confinament a set municipis, posteriorment l'ha limitat a la Canonja, la Pineda de Vila-seca, i el barri de Bonavista i la zona de la Universitat Laboral de Tarragona. Una vintena de dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i estan refredant el tanc on s'hauria produït l'explosió, que contenia òxid d'etilè. El cos ha rescatat tres persones de l'interior de la planta i estan comprovant si hi ha algú més.Inicialment s'ha informat que es farien sonar les sirenes per avisar la població perquè es confinessin però posteriorment Protecció Civil ha informat que no es fan sonar, ja que Bombers ha indicat que l'afecta de l'incendi no és externa a la zona del polígon. Segons els serveis d'emergències, no consta que hi hagi núvol tòxic.Alguns lectors han informat a Diari Més que l'explosió s'ha escoltat fins a l'Hospitalet de l'Infant, veïns de Cambrils asseguren que han vist com el cel s'il·luminava i poc després s'escoltava una forta explosió. A Tarragona, veïns del carrer Pau Claris han confirmat que l'edifici s'ha mogut degut a l'explosió.