Els promotors turístics de la Costa Daurada signen el conveni Corner per més de 400.000 euros

27 municipis i entitats s'apleguen a aquest acord que els permetrà ser presents en fires als Països Baixos, Moscou, Kiev, Berlín i Londres

Actualitzada 14/01/2020 a les 13:58

Els 27 signants del conveni

Diversos organismes públics i privats de la Costa Daurada han signat aquest dimarts a la Diputació de Tarragona una nova edició del conveni Corner, que està adreçat a la promoció turística conjunta de la destinació. En la seva 17a edició, l'acord té un pressupost de 411.000 euros -un 19% més que l'anterior- i inclou la presència dels 27 ens implicats en diversos certamens firals i en campanyes de promoció. La primera cita serà la setmana vinent a Fitur, on s'hi promocionaran la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Les dues marques turístiques que gestiona la Diputació també seran presents en fires internacionals als Països Baixos, Moscou, Kíev, Berlín i Londres i en una acció promocional a Tolosa.El conveni Corner regula la participació conjunta i coordinada de totes aquestes administracions i entitats en nou fires internacionals i també nacionals i estatals -en concret, a Barcelona, Sant Sebastià i Pamplona. A més, també regularitza el desenvolupament d'una campanya de publicitat per a donar a conèixer els recursos i productes turístics, dels municipis que s'adhereixen al conveni, en els mercats més importants.Un per un, els responsables de cada organisme han signat el conveni a la sala de plens de la Diputació, i posteriorment s'ha fet la foto de família. Meritxell Roigé, vicepresidenta del Patronat de Turisme, ens que encapçala el conveni, ha destacat la «suma d'esforços i estratègies» que suposa aquest acord. També ha plantejat que el model pugui ser «revisable», una qüestió, ha dit, a parlar-ne amb els diversos ajuntaments implicats.Dels 411.000 euros d'inversió, el 64% l'aporta la Diputació de Tarragona. Prop de 170.000 euros es destina a les fires i a la promoció -la inversió restant es deriva a comunicació i màrqueting. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha remarcat que el Corner permet «anar tots a una» en la promoció d'un territori que es caracteritza per la seva «diversitat» d'entorns d'atractiu turístic en 6.000 quilòmetres quadrats.Així, ha citat el litoral, el Delta, la muntanya i les comarques de l'interior -on es promou la Ruta del Cister i el Priorat. A partir d'aquí, ha posat èmfasi en les «noves oportunitats» que poden acabar revertint en l'economia d'una demarcació on, en alguns punts, es lluita contra el despoblament. «El turisme és un sector clau de la nostra economia», ha dit Llauradó, tot recordant que el conveni va ser pioner i ha esdevingut tot un referent.Enguany els signants del conveni han estat els ajuntaments d'Altafulla, Calafell, Cambrils, Creixell, Cunit, Mont-roig del Camp, Reus, Roda de Berà, Salou, Tarragona, Torredembarra, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el Vendrell i Vila-seca; els consells comarcals del Baix Camp, de la Conca de Barberà-La Ruta del Cister i del Priorat; l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda, l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada, l'Associació Costa Daurada Destinació Golf i Pitch & Putt, l'Estació Nàutica Costa Daurada, l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona, Aquopolis Costa Daurada, PortAventura i la Cambra de Comerç de Reus.