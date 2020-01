Detinguts per intentar robar en una autocaravana a Cap Salou amb els propietaris a l'interior

El GPS del mòbil dels arrestats marcava com a destí una zona d’estacionament d’autocaravanes de la Pineda

Actualitzada 14/01/2020 a les 13:56

Tres homes, de 36, 35 i 23 anys, van ser detinguts la matinada de diumenge com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força, en grau de temptativa. Els arrestats de nacionalitat bosniana i amb domicili a Barcelona haurien intentar robar en una autocaravana a Cap SalouEls fets van tenir lloc al voltant de les dues de la matinada quan una patrulla de paisà, que efectuava tasques de prevenció per la zona de la Pineda, va rebre avís que uns individus havien fugit amb un vehicle després d’haver forçat la porta d’una autocaravana estacionada a Cap de Salou. Els propietaris, que estaven a l'interior dormint, van sorprendre als lladres quan intentaven forçar el vehicle.Immediatament, la patrulla, que es trobava molt a prop de la zona, va adreçar-se al lloc dels fets i va creuar-se amb el vehicle escàpol al qual va poder aturar i identificar els tres ocupants a la Pineda.Acte seguit, va desplaçar-se al lloc de la identificació una altra patrulla per poder fer les tasques d’escorcoll amb seguretat i van localitzar a l’interior del vehicle tres tenalles a la porta del copilot i un joc de tornavisos plegables. Així mateix, sota el seient també van intervenir una palanca. A banda d’aquest objectes, els mossos van localitzar un telèfon mòbil amb el GPS activat el qual marcava com a destí final una zona d’estacionament d’autocaravanes específica de la localitat de la Pineda. Davant dels indicis incriminatoris, els Mossos d’Esquadra van detenir els tres ocupants del vehicle per un delicte de robatori amb força.Els detinguts, amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni i furts en autopistes, van passar ahir a disposició judicial al jutjat en funció de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar per tots tres la seva llibertat amb càrrecs.