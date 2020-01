El conductor va caure de la moto en un revolt

Actualitzada 14/01/2020 a les 09:47

La Policia de Cambrils ha instruit diligències a un motorista que va patir dissabte passar un accident a l'avinguda Mil·lenari amb el carrer Jaume Ferran. Aquest es va produir a les 21.50 hores i com a conseqüència el conductor del vehicle de dues rodes, veí de Barcelona, va caure al revolt. Tot i que no va resultar ferit, en fer-li les proves d'alcoholèmia aquest va donar positiu amb 0,72 mg/l. Per aquest motiu, els agents van instruir diligències per cometre un delicte contra seguretat viària.