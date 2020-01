Cercavila, correfoc i música a la Festa Major de Sant Sebastià de Constantí

Actualitzada 14/01/2020 a les 09:28

Constantí dóna demà dimecres el tret de sortida a la Festa Major d’hivern en honor al seu patró Sant Sebastià. Pocs dies després de la IV edició de la Trobada Gegantera del municipi que va aplegar una dotzena de colles i que va servir per escalfar motors, aquest dimecres comencen els actes, de manera oficial. El programa inclou una trentena d’activitats tradicionals, musicals i esportives que farà que vilatans i visitants, puguin gaudir d’aquests dies de celebració.

Per començar, demà, com a actes previs, la Biblioteca acollirà el lliurament dels Premis als SuperLectors de la Biblioteca municipal. I tot seguit, tindrà lloc l’activitat Contes per Adults a càrrec de Carles Alcoy. Divendres, també podrem gaudir d’un Espectacle d’Animació Infantil, La Festa dels Més Tumàcats. Serà a les 17:30 hores al Pavelló Poliesportiu. I a les set de la tarda, a la Societat El Casino, serà el moment de gaudir de la Xerrada: Pere Casellas, arquitecte de les Escoles Velles, a càrrec d’Antoni Pàmies.

I dissabte, Constantí entra de ple en la Festa Major amb la Cercavila anunciant l’arribada de la Festa Major. Serà a les 18:30 hores amb els grups La Corranda i els Grallers de Constantí. El pregó de Festa Major tindrà lloc a les set de la tarda, al Pavelló Poliesportiu. Enguany, serà a càrrec de Josep Poblet, que va ser president de la Diputació de Tarragona entre els anys 2007 i 2019 i alcalde de Vila-seca entre 1993 i 2019. Seguidament es farà entrega de diferents Premis i Distincions.

A les 21:00 hores, al Pavelló Poliesportiu, tindrà lloc un Sopar Commemoratiu del Centenari de les Escoles Velles. Tota la informació i les inscripcions, poden realitzar-se a través de l’OAC de l’Ajuntament fins el 16 de gener de 2020. En acabar el sopar, l’Orquestra Montecarlo omplirà el pavelló de música i ball. Diumenge 19 de gener, serà el moment de diferents, s’han programat actes esportius de diferents entitats així com l’espectacle d’humor amb Txabi Franquesa i Jordi Meca. Serà al Pavelló Poliesportiu.

La festa continuarà el dilluns 20 de gener, el Dia de Sant Sebastià. Seran molts els actes programats, començant a les set del matí amb les Matinades dels Grallers de Constantí i La Corranda pels carrers del poble.

A les 11.50 hores, tindrà lloc la Concentració d’autoritats davant de l’Ajuntament i Seguici Popular fins al Pavelló Poliesportiu amb la participació de diferents balls. L’acte més solemne serà l’Ofici en Honor a Sant Sebastià al Pavelló Poliesportiu. Entre els aspectes més característics, tindrà lloc la Benedicció de les Tradicionals Coques. I a la tarda, continuarà el Concert i el Ball de Festa Major amb l’Orquestra Metropol, al Pavelló Poliesportiu.