Cambrils rememora el seu passat agrícola amb la tradicional festa de Sant Antoni

L’esmorzar popular a la Cooperativa Agrícola encetarà el programa d’actes el dissabte 18 de gener

Actualitzada 14/01/2020 a les 15:40

La festa de Sant Antoni

Aquest cap de setmana Cambrils celebrarà la tradicional festa de Sant Antoni i viatjarà a l’època en què els cavalls, les mules i els ases eren indispensables per a les feines del camp i el transport de persones i mercaderies.La festa de la pagesia, organitzada per l’Ajuntament de Cambrils amb la col·laboració de la Cooperativa Agrícola, omplirà el barri antic del municipi de cavalls, genets i carruatges.Els actes de Sant Antoni, patró dels animals domèstics i de treball, començaran amb l’esmorzar popular del dissabte 18 de gener a partir de les 9 hores a les instal·lacions de la Cooperativa (carretera de Montbrió Km2). Els tiquets costaran 4 euros i inclouran llonganissa, cansalada, pa torrat, oli nou i fruita.A més, a les 9:15 hores començarà la 12a trobada d’intercanvi de plaques de cava, a partir de les 10 hores hi haurà una jornada de portes obertes i durant tot el matí es vendrà el Tortell de Sant Antoni.L’endemà diumenge, 20 de gener, durant el matí les cavalleries es concentraran a l’avinguda Independència per participar en l’acte central del programa. A les 11:30 hores hi haurà una missa a l’ermita de la Mare de Déu del Camí i en sortir, a les 12:15 hores, el mossèn farà la benedicció dels animals.Seguidament, s’iniciarà la cavalcada dels Tres Tombs amb la participació del Club Hípic Castells, Club Hípico Tomás Santiago i Hípica Herederos de Santiago. El recorregut passarà per avinguda Independència, Verge del Camí (Ermita), avinguda Baix Camp, carrer Jacint Verdaguer i Verge del Camí.Per acabar la festa, l’Orquestra Europa oferirà un concert a les 18 hores i el ball de Sant Antoni a les 19 hores al Palau Municipal d’Esports. L’entrada serà gratuïta i el servei de bar anirà a càrrec del Cambrils Club Hoquei. Durant el ball es vendrà tortell de Sant Antoni.La festa de Sant Antoni se celebra en un moment clau per al cicle agrícola, en el marc de la setmana dels barbuts, que es considera la més freda de l’any i aplega les festivitats de tres sants amb barba: Sant Pau Ermità (15 de gener), Sant Antoni Abad (17 de gener) i Sant Maür (18 de gener).Sant Antoni és el patró dels animals domèstics i de treball. Protegeix els animals de trencadures i malalties i garanteix la fertilitat i el guariment del bestiar.Aquesta festa era considerada com l'inici del cicle festiu del Carnaval. La gent que sortia a les carrosses anava disfressada, i també al ball de la tarda, considerat el primer ball de Carnaval. Durant molts anys s'havia fet una cercavila amb unes carrosses artístiques, molt guarnides i unes altres satíriques.Els trets més característics de la festa eren la Missa Major de bon matí, la benedicció de les cavalleries i dels animals domèstics, la cavalcada i les cucanyes.