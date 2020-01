Tot a punt per iniciar la Festa Major d'hivern de la Canonja

Els actes començaran aquest divendres a la tarda amb la baixada de carretons i durarà dos caps de setmana

Actualitzada 13/01/2020 a les 16:48

Un any més, la Festa Major d'Hivern de la Canonja ja torna a ser aquí. Durant dos caps de setmana, aquest municipi del tarragonès celebra Sant Sebastià amb un programa d’actes que compta amb la col·laboració de veïns i entitats i que aconsegueix en ple gener treure a la gent als carrers de la Canonja per gaudir d’uns dies de festa.Una de les novetats d'enguany és la presentació del projecte dels nanos de la Canonja i la votació popular d’un dels personatges, que es durà a terme el diumenge 19 de gener a dos quarts de dotze del migdia a la Plaça Ernest Lluch. A l’endemà, tindrem una altra novetat amb el ball de tarda, especial salsa, a càrrec de Lrey i el seu grup, al poliesportiu a les 7 de la tarda. I els monòlegs amb Javi Sancho, seràn al saló d’actes de l’Escola el dia 25 de gener a les 9 del vespre.La resta del programa l’omplen els actes tradicionals que celebrem en aquestes dates, com la Baixada de Carretons que donarà el tret de sortida a la Festa Major el divendres 17 de gener a dos quarts de sis de la tarda davant de l’Ajuntament i que, tot seguit, estrenarà la primera Baixada d’Andròmines. Després de les Baixades, començarà el Correfoc infantil dels Diables de la Canonja i acabarem el primer dia de la Festa amb la Nit Jove al poliesportiu, on enguany hi haurà un Punt Violeta, un recurs que ofereix el Consell Comarcal del Tarragonès i que és un espai informatiu i preventiu per combatre l’assetjament a les dones en les festes organitzades als municipis.No faltarà tampoc el teatre de Las Chicas de Oro ni la gimcana de patinets elèctrics. També ens visitarà l'Orquestra Maravella que actuarà el dissabte 18, oferint concert i ball de nit. El dilluns 20, festiu local, celebrarem els actes més oficials, com la missa solemne, la processó i les sardanes. El següent cap de setmana, concretament dissabte 25, arribarà el campionat d’skate i scooter a l’skate park municipal durant tot el matí, amb servei de barbacoes i música. A la tarda el torneig de tennis taula i per la nit els monòlegs amb Javi Sancho. Diumenge 26 posarem el punt i final amb el Cros Sant Sebastià a la zona del Sector Nord i després l’escudella popular que cada any aplega gairebé 500 persones al Poliesportiu municipal.