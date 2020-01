Primers usuaris a les noves estacions de Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant

Avui entra en funcionament la variant de Vandellòs i les antigues estacions deixen d'estar operatives

Actualitzada 13/01/2020 a les 11:04

Variant Vandellós-Tarragona

Les noves estacions de tren de Cambrils i de l'Hospitalet de l'Infant han rebut avui els primers usuaris. Aquest dilluns 13 de gener ha entrat en funcionament la nova variant de Vandellòs del Corredor del Mediterrani que ha comportat una restructuració ferroviària al Camp de Tarragona.Entre alguns dels canvis, hi ha el tancament definitiu de les estacions antigues de Salou, Mont-roig, Cambrils i Hospitalet de l'Infant. Aquests dos últims municipis han inaugurat aquest dilluns dues noves estacions de tren situades a l'avinguda Charles Darwin i la plaça de l'Estació, respectivament. Els usuaris de l'R16, que connecta Barcelona amb les Terres de l'Ebre, han estrenat avui les instal·lacions que han començar a rebre els primers combois.La nova variant compta amb una inversió pròxima als 700 milions d'euros (IVA inclòs) i representa un de les majors fites i una peça clau en el desenvolupament del Corredor Mediterrani.Inicialment disposarà de doble via en ample ibèric fins als canviadors d'ample de la Boella i, des d'allí, en ample estàndard fins a Camp de Tarragona, per a posteriorment iniciar-se la seva adaptació a l'ample estàndard coordinadament amb la resta de trams.Una vegada posada en servei, s'incrementarà la capacitat, fiabilitat i operativitat per a tota mena de trànsits en aquest tram equipat, la qual cosa suposarà, entre altres avantatges, una reducció dels temps de viatge entre Barcelona i València i altres ciutats de l'arc mediterrani.A més, la seva entrada en funcionament permetrà eliminar l'actual traçat en via única per la zona costanera del sud de Tarragona amb els consegüents beneficis de seguretat i permeabilitat del ferrocarril per als municipis i els seus ciutadans, ja que, entre altres avantatges, se suprimiran 11 passos a nivell.El nou traçat, apte per a alta velocitat i trànsit mixt, connectarà el Corredor Mediterrani des de Vandellós amb la Línia d'Alta Velocitat Madrid-Barcelona-França i amb la línia d'ample convencional Tarragona-Reus.Té una longitud de 64,1 km (incloent els ramals de connexió), i les seves principals infraestructures són el túnel dels Rojals, de 1.910 m, i viaductes que sumen una longitud superior a 9,1 km, entre els quals destaquen el de Cambrils, de 746 m, i el del Francolí, de 3.485 m. Altres infraestructures destacades són les noves d'estacions de L'Hospitalet de l'Infant i Cambrils i el canviador d'ample de la Boella per a la connexió en via doble en ample estàndard amb la Línia d'Alta Velocitat.