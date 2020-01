Mor l'artista torrenc Antoni Sastre, autor de les maquetes d'edificis emblemàtics de Torredembarra

Antoni Sastre va néixer a Tarragona l’any 1934 i als nou anys es va traslladar a viure a la Torre

Aquesta matinada ha mort l’artista torrenc Antoni Sastre Ribas, molt conegut a la població per ser autor de maquetes que reprodueixen edificis emblemàtics de Torredembarra com l’Església de Clarà, Cal Bofill, la Torre de la Vila, la font de la Plaça i el Molí de Vent.L’any 2009, Antoni Sastre va fer donació d’algunes de les seves obres a l’Ajuntament de Torredembarra, maquetes que es poden veure de forma permanent en diferents punts de l’edifici del Castell. Tot just l’any 2018, la Sala Lluís d’Icart va acollir una nova exposició de l’artista. A més de les maquetes emblemàtiques de Torredembarra també s’hi van poder veure altres miniatures que reprodueixen indrets singulars com l’Església de Sant Climent de Taüll, l’Església de l’Assumpció de Bossòst o el Monestir de Ripoll, així com models de construccions pròpies de la Tàrraco romana, com el Pont del Diable, l’Arc de Berà i la Torre dels Escipions. Altres de les obres que es van exposar, com La Masieta, La Sínia o La barraca de pedra seca, havien estat creades sense seguir cap model, fruit de la inspiració de l’artista.L’any passat el propi artista va cedir la maqueta de Sant Climent de Taüll a l’Ajuntament de la Vall de Boí i està en tràmit el lliurament de la miniatura del Monestir de Ripoll a l’Ajuntament d’aquesta localitat.Antoni Sastre va néixer a Tarragona l’any 1934 i als nou anys es va traslladar a viure a la Torre. El dibuix i la pintura han estat sempre les seves aficions predilectes, disciplines que va aprendre de forma autodidacta i de les quals Torredembarra en conserva un bon testimoni, ja que els seus esgrafiats es poden admirar en diferents façanes de la vila.L’alcalde, Eduard Rovira, i la Corporació Municipal se sumen a les mostres de condol a familiars i amics.