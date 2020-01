Els trens deixen de passar pel centre de Salou i Cambrils enmig del desconcert i la incredulitat dels usuaris

Tècnics d'Adif comencen a retirar elements de la via única coincidint amb la inauguració de la variant de Vandellòs

Actualitzada 13/01/2020 a les 18:57

Un pitjor servei a Salou

La cara i la creu de clausurar la via del tren

Després de 155 anys els trens ja no passen pel centre de Salou i Cambrils, i el tram de via única i les estacions de l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig, Salou i Cambrils han quedat clausurades. Ara els combois passen per la nova variant del corredor mediterrani, que circula per l'interior. Els canvis han generat desconcert i incredulitat entre els usuaris, que lamenten que no hi ha hagut prou informació. Mentre els tècnics d'Adif ja comencen a retirar elements de la via única, alguns viatgers han anat a agafar el tren a l'estació equivocada, tal com ha pogut comprovar l'ACN. Tot i alguns retards, a Cambrils els combois s'aturen amb normalitat a la nova estació dels afores del nucli urbà, mentre que a Salou els usuaris es queixen que ara han d'anar més lluny i han de pagar més per pujar al tren.Mentre la nova variant de Vandellòs permet escurçar el temps de trajecte entre Barcelona i València, a més petita escala la nova infraestructura ha comportat una reorganització del servei ferroviari al Camp de Tarragona que no està exempta de crítiques. Aquest esquema situa com a nou epicentre ferroviari la flamant estació de Cambrils, ubicada en un viaducte del corredor als afores de la ciutat, a tocar de la zona esportiva.Aquest matí una cinquantena llarga d'usuaris hi esperaven el tren de l'R16 de dos quarts de vuit del matí procedent de Tortosa, en direcció a Tarragona i Barcelona. La principal crítica és la ubicació, més allunyada del centre, ja que es mantenen les freqüències. «A partir d'avui he d'agafar el cotxe cada dia perquè l'horari del bus urbà no coincideix amb els trens del matí. A mi no em resulta», ha lamentat Mercè Vidal, que cada dia viatja en tren fins a Tarragona per anar a treballar.En Jordi Fargas, que fa diàriament el trajecte entre Cambrils i Torredembarra, també ha de sortir abans de casa. En concret, com que va fins a l'estació en bicicleta, ha de pedalar «uns set o vuit minuts més», segons ha calculat avui. «És una passada d'estació. Ara bé, nova estació, mateixes tradicions», ha ironitzat sobre el retard de quinze minuts que acumulava el seu tren.Una altra veïna de Cambrils, la Montserrat Recasens, s'ha mostrat «molt il·lusionada» per poder estrenar la nova terminal. Com que viu al barri antic, té uns quinze minuts a peu fins a la nova infraestructura –el mateix que abans. Recasens ha destacat la millora de les instal·lacions, ja que les andanes disposen d'espais tancats per «refugiar-se si plou o fa mal temps».Mentrestant, a uns dos quilòmetres de distància, la vella estació ja és història. A més del cadenat de la porta, ho evidencien un plafó informatiu i els missatges enregistrats que informen de l'obertura de la nova estació. Malgrat tot, aquest dilluns s'hi han vist usuaris despistats, com una dona que ha hagut de trucar a un taxi a corre-cuita per poder arribar a Barcelona, o un noi que ha hagut de tornar a pujar al cotxe amb què havia vingut i dirigir-se cap a l'estació del corredor –que, per cert, ofereix aparcament gratuït «en període inaugural».On també s'han vist viatgers desorientats -fins i tot amb maletes- és a l'antiga estació de Salou, que rebia uns 300.000 viatgers anuals. A diferència de Cambrils, aquí sí que durant uns dies hi haurà informadors de Renfe i de l'empresa Plana, que presta un servei de bus llançadora entre la vella estació i el baixador de PortAventura. A més d'algun viatger despistat, molts veïns s'han apropat fins a l'andana per comprovar que ja no hi passen trens i per demanar informació.Amb el nou mapa ferroviari, l'alternativa que s'ofereix als salouencs és anar fins a l'estació de PortAventura, on s'ha creat la nova línia R17. Allà, però, només poden pujar a un tren llançadora que els porta fins a l'estació de Tarragona, on poden fer transbord. Només quan PortAventura estigui obert hi haurà un tren diari directe entre PortAventura a Barcelona –i un segon durant l'estiu.Tot plegat fa que, des d'aquest dilluns, els usuaris del tren cap a Barcelona hagin d'invertir més temps i més diners. El preu de l'autobús llançadora entre el centre de Salou i PortAventura és de 2,05 euros -tot i que si es viatja amb els títols integrats de l'ATM compta com a transbordament-. El cost del tren entre PortAventura i Tarragona és de 2,50 euros i, des d'allà fins a la ciutat comtal, el preu del bitllet senzill se situa en 8,05 euros. En total, 12,60 euros davant els 8,80 euros que costava fins ara un bitllet entre Salou i Barcelona. En temps, unes dues hores en comparació amb l'hora i 20 minuts que es trigava abans.De moment, l'oferta no ha convençut els usuaris aquest dilluns. Cal tenir en compte que la combinació d'autobús i tren fins a Tarragona no baixa dels 40 minuts, el doble que abans. Durant el matí els trens de la nova R17 entre Tarragona i PortAventura -i viceversa- han aconseguit registres molt minsos, que han arribat a ser de tres i cinc viatgers, respectivament, en algunes expedicions.En general, els veïns de Salou es mostren satisfets pel fet que la via del tren deixarà de dividir la ciutat, però lamenten que sigui a costa de rebre un pitjor servei ferroviari. «Els canvis són horrorosos. Estic d'acord que calia treure la via d'aquí al centre perquè era un desastre, però calia que fessin una gran estació. Jo vull anar a Barcelona i he d'agafar un autobús que val dos euros i un trenet fins a Tarragona», s'ha queixat al María Teresa, que cada setmana fa un parell de viatges a la capital catalana.Alguns salouencs també han viscut el moment amb nostàlgia. «Sento pena perquè el tren marxi d'aquí, però penso que treure les vies permetrà una millor connexió entre els carrers i suprimir els quatre passos a nivell, que són un problema de seguretat. A més, la gent que vol agafar el tren se n'ha d'anar molt lluny», ha explicat en Joan.Un altre veí de la ciutat, en Joan Anton, també ha lamentat que calgui anar més lluny per agafar el tren, però ha opinat que la ciutat guanyarà en seguretat. «El benefici és que la gent no es mati, perquè aquí hi moria gent, però hauria d'haver estat un compendi de les dues coses ja que perdre el servei perjudica a molta gent», ha resumit.Ara bé, si hi ha un aspecte que ha irritat els veïns i usuaris és el preu del bus llançadora entre l'antiga estació de Salou i el baixador de PortAventura. Fins i tot alguns d'ells s'han negat a pagar els 2,05 euros que costa el servei. «Anar de Barcelona a Salou em surt per 12 euros, és molt car"», s'ha queixat la Marta, mentre sostenia a la mà els tres bitllets que ha acumulat entre ambdues ciutats –dos de tren i un de bus.