Els tècnics d'Adif treuen les barreres del tren a Salou

Aquest matí els busos llançadora traslladaven els usuaris salouencs fins la nova estació de Salou-PortAventura

Actualitzada 13/01/2020 a les 12:38

Els tècnics d'Adif han començat aquest matí a treure les barreres dels pasos a nivell del municipi de Salou. Els operaris han estat treballant als diferents punts de la via on hi ha el pas de vehicles per creuar d'una banda a l'altra. Des d'avui a l'estació salouenca ja no hi arriba cap tren arran de l'entrada en funcionament de la nova variant de Vandellòs del Corredor del Mediterrani. Així com Salou, les estacions de Mont-roig, Cambrils i l'Hospitalet estan inoperatives. Els dos últims municipis han estrenat avui dues noves estacions per on passen els combois per les vies interiors deixant sense ús les que van per la costa.



Per aquest motiu, els usuaris salouencs disposen d’un servei de bus llançadora que funcionarà tot l’any amb un total de 14 expedicions d’anada i tornada des de l’estació de Salou de Carles Roig fins la nova estació de Salou-PortAventura.Al baixador Salou-PortAventura hi haurà atenció al client entre les 6.30 h. i les 22.30 h. i s’instal·larà una màquina d’autovenda que estarà operativa a partir del 20 de gener. A la ja inoperativa estació de Salou, des del 13 al 21 de gener hi haurà personal d’informació pels clients, entre les 7 i les 22 h., per explicar-los els nous canvis.