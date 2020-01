El primer Euromed amb parada a l'estació del Camp arriba amb retard

La incidència s'ha produït avui, dia en que entra en funcionament la variant de Vandellòs del Corredor del Mediterrani

Actualitzada 13/01/2020 a les 09:08

El primer Euromed que aquest dilluns ha fet parada a l'estació del Camp de Tarragona en direcció València ha arribat amb 15 minuts de retard. Aquest comboi és el primer del matí que circularà per la variant de Vandellòs del Corredor del Mediterrani que s'inaugura aquest dilluns 13 de gener.Segons ha pogut saber Diari Més, el tren que havia de sortir a les 07.51 hores de l'estació de la Secuita cap a València han trigat un quart d'hora en arribar i no han alertat als passatgers a quina andana estacionaria. Això ha comportat confusió entre els usuaris ja que en aquell moment hi havia un Alvia anunciat que anava cap a Bilbao.El motiu del retard del comboi en direcció València ha estat que hi ha hagut un problema de logística. L'Euromed ha sortit amb retard des de Can Tunis, tot i que els usuaris de l'estació de Sants a Barcelona han pogut pujar a l'hora prevista. Allà, però, s'ha demorat a causa del carregament de cafeteria i altres tasques que s'havien de realitzar en aquella estació.