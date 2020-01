Valls celebra els Tres Tombs amb gairebé 300 cavalls i un centenar de carros

Un any més, i ja en fa 41, els carros i els cavalls engalonats han desfilat pels carrers del barri Antic de Valls per celebrar la festivitat de Sant Antoni. Tot i que els organitzadors temien poca assistència de públic, ja que enguany la celebració ha coincidit amb altres actes d'aquesta índole, els carrers vallencs s'han omplert de persones que no s'han volgut perdre aquesta tradició.Segons el vicepresident de la Societat de Sant Antoni, Marc Buqué, els Tres Tombs de Valls barregen tradició i espectacle i es diferencien dels que es fan en altres pobles perquè el recorregut és més complicat. De fet, un dels reclams és l'emblemàtica baixada del Blat, ja que en aquest punt els carros agafen embranzida per fer els dos revolts. «Tothom que ve a Valls sap que hi ha el maldecap dels tombs, hi ha una mica de risc i espurna. És un lloc de bellesa plàstica», ha valorat Buqué.Per això, les escales i l'entorn de la plaça del Blat s'omplen hores abans per aquells que volen agafar el millor lloc. En aquesta ocasió, el públic ha aplaudit i ha animat els participants, la majoria dels quals hi han passat amb mestratge, malgrat que un dels carros grans ha protagonitzat un petit ensurt durant el seu pas. «Valls barreja la destresa, l'habilitat i el saber fer de cavalls i de traginers», ha expressat el vicepresident de Sant Antoni.Com és habitual, els cavalls i els carruatges també han marxat per diversos punts d'interès, com ara la Font de la Manxa –on un presentador ha relatat la història de cada carruatge-, o per davant de l'església de Sant Antoni on s'ha fet la benedicció. A més, els visitants també han apreciat la «joia de la corona» d'entre tots els carruatges de l'entitat. Es tracta, segons Buqué, d'un carro dels anys 50, 60 i 70 que només ha estat restaurat amb vernís. «És un carro totalment original i autèntic que circulava per Valls i que es conserva com el primer dia», ha afirmat.Pel que fa a les protestes dels col·lectius animalistes, Buqué ha defensat que els propietaris dels cavalls són els primers interessats en el seu benestar. «Si els passa alguna cosa som els primers a córrer. Nosaltres estimem i consentim els cavalls», ha assegurat. I en aquest sentit, ha argumentat que entrenen i surten amb els animals abans d'aquest esdeveniment. Per aquesta raó, ha explicat que els cavalls estan acostumats als sorolls, les músiques, els clàxons o a la cridòria de la gent. I ha afegit: «Abans sí que tot anava més a l'ample, però avui dia tothom té en ordre les cartilles i la documentació».Així mateix, ha destacat que la Federació Catalana dels Tres Tombs ha fet un protocol enguany que estableix que en qualsevol concentració amb animals hi ha d'haver punts per beure aigua, veterinaris i que no hi pot haver maltractament. Davant d'això, Buqué ha considerat que la festa no perilla.A banda, en aquesta edició també s'ha consolidat la iniciativa impulsada per la Societat de Sant Antoni, els forners de Valls i la regidoria de Comerç i Turisme per recuperar el clàssic tortell de Sant Antoni, ja que s'han posat a la venda més de 400 tortells.