El Corredor s'obre avui amb la reducció dels serveis ferroviaris en nuclis urbans

Actualitzada 13/01/2020 a les 08:21

Els usuaris dels trens al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre s’aixequen avui amb una novetat important: la connexió –finalment– del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Tarragona. D’aquesta manera, València i Barcelona escurcen temps de recorregut, però les conseqüències es fan notar ja des del primer dia. Si bé no hi ha prevista cap inauguració oficial –justament aquests dies s’està acabant de formar el nou govern a Madrid–, diversos alcaldes ja s’han pronunciat en contra de la nova planificació, que deixarà sense servei de mitja distància a diversos nuclis.

Poques hores abans de l’obertura definitiva del Corredor, operaris d’Adif encara estaven ahir treballant en el muntatge de la via i de la catenària i amb les operacions tècniques per garantir els seus paràmetres geomètrics. Posteriorment, preveuen tirar endavant les obres en els sistemes de senyalització, de gestió del trànsit i telecomunicacions, a més de les adaptacions per al Control del Trànsit Centralitzat.



Mañana se pone en servicio la nueva variante Vandellós-Tarragona, que permitirá la conexión del #CorredorMediterráneo con la LAV Madrid-Barcelona-Francia por la estación Camp de Tarragona, y con la de ancho convencional Reus-Tarragona a través del Nudo de Vila-seca pic.twitter.com/Y1fTP4VyG3 — Adif (@Adif_es) January 12, 2020

A les 7.51 hores d’aquest matí ha sortit el primer tren Euromed des de l’estació del Camp de Tarragona, al terme municipal de la Secuita, fent ús de les vies del Corredor. Unes hores abans, durant la matinada, passarà per aquestes vies un tren auscultador d’Adif per a comprovar l’estat de la via i de la catenària. Un cop tot sigui correcte, Renfe posarà en marxa el servei de la nova infraestructura.

Al llarg del dia d’avui es preveu que surtin 7 combois amb aquesta destinació, tots ells amb una durada aproximada del recorregut de 2 hores i 4 minuts. Tres d’ells tindran com a destinació Alacant, amb un trajecte aproximat de 3 hores i 55 minuts.

Deixen de funcionar 4 estacions

Quatre estacions de quatre municipis diferents del Camp de Tarragona ja han deixat de funcionar. Són les de l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp, Cambrils i Salou. A canvi, n’apareixen dues de noves (a l’Hospitalet de l’Infant i a Cambrils, però en altres localitzacions) que mantindran el servei de la línia de Rodalies R-16.

A Cambrils, l’empresa pública municipal Aparcam ha enllaçat algunes de les expedicions de les línies d’autobús urbà de Cambrils amb la nova estació. Les línies allargaran el seu trajecte per facilitar els desplaçaments ajustant-los als horaris dels trens en les franges amb més volum de passatgers. La nova estació de tren compta amb diverses zones d’aparcament. També disposa d’espai per a taxis, aparca-bicicletes, parada de bus amb marquesina i zones de càrregues i descàrregues de passatgers i de mercaderies.

Pel que fa als usuaris de l’estació de Salou, hauran de desplaçar-se fins al baixador de Port Aventura, on hi ha previst fer-hi un edifici que doni servei als viatgers. Fins al 20 de gener, però, no hi haurà instal·lada la màquina d’autovenda de bitllets. Mentre que la ja antiga estació ha deixat de rebre trens, la de Port Aventura comptarà amb tretze combois diaris fins a Tarragona i, un d’ells, en període d’activitat turística, arribarà fins a Barcelona.

D’aquesta manera, els trens de llarg recorregut passaran de llarg d’una ciutat que es ven als operadors turístics com La capital de la Costa Daurada. Si bé els Euromed sí que deixaran de passar per l’estació urbana de Tarragona, els tarragonins –de la mateixa manera que els usuaris de la nova estació de Cambrils– disposaran de servei de Talgo.

Qui està d’enhorabona és Vila-seca. La seva estació guanyarà una desena de trens al dia ja que hi passaran els combois provinents de l’R-16, que fins la setmana passada utilitzaven la via de la costa.

Origen Port Aventura

Si bé ja ha quedat reconfigurat el mapa de línies ferroviàries, l’Ajuntament de Salou va demanar dissabte que els trajectes entre Barcelona i Tarragona tinguessin el seu origen en l’estació de Port Aventura. Es tractaria de fer continuar alguns dels trens que no continuessin cap al sud –o cap al nord, en cas de dirigir-se a Reus o Lleida– que sortissin o fessin parada final a Port Aventura. Per a Pere Granados, alcalde de la localitat, «aquest canvi és el més raonable, i no comportaria cap perjudici per als usuaris de tren de Tarragona» i afegia que «aquesta nova programació del servei permetria eliminar trens llençadora, suposant un estalvi important de trens, temps i recursos, i un millor servei per als usuaris de Salou», va afirmar Granados. Salou es troba ara a l’espera d’una resposta per part dels responsables de Renfe. L’alternativa provisional instaurada per l’Ajuntament ha estat un nou servei d’autobusos llançadora des de l’antiga estació de Salou fins a Port Aventura que tindrà un trajecte de 20 minuts i que aniran d’acord amb els horaris dels trens. Seran catorze expedicions d’anada i dotze de tornada.

«Hem perdut la batalla»

El nou servei que es posa en marxa avui va ser alertat per diferents plataformes socials durant els darrers anys. Ja al 2018 s’alertava que l’estació de Salou perdria tots els trens. La Plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP) va assegurar la setamana passada que «hem perdut la batalla» i que «hem estat incapaços de convèncer els nostres representants institucionals després d’anys de reunions, manifestacions i accions legals». Apunten que són 675.000 els viatges anuals afectats al Camp de Tarragona en aquesta línia ferroviària.

Pel que fa a les Terres de l’Ebre, la plataforma Trens Dignes alerta que l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa perd connexions i per això serà el lloc de convocatòria d’una manifestació el pròxim diumenge 19 de gener a les 11 hores.