Repsol determina que la pols blanca de Vilallonga del Camp no és plàstic

Repsol a puntualitzat en un comunicat que la planta de poliolefines està parada des del 21 de desembre i per tant no en podria ser l’origen

Actualitzada 10/01/2020 a les 18:24

Davant de diverses informacions periodístiques que recollien les acusacions de la Plataforma Cel Net que apuntaven a la planta de poliolefines com a l’origen d’una «pols blanca» que ha caigut aquests darrers dies sobre alguns terrats de domicilis de Vilallonga del Camp, Repsol a puntualitzat en un comunicat que la planta de poliolefines està parada des del 21 de desembre i per tant no podria ser l’origen de cap incident, tal i com ja va comunicar a la mateixa plataforma ecologista i a diversos mitjans que es van interessar per l’episodi.A més a més, personal de Repsol va recollir mostres de la pols blanca a Vilallonga del Camp i les analítiques realitzades amb aquestes mostres descarten sense cap mena de dubte que sigui material plàstic i per tant no es pot tractar de poliolefines.