Masagué nega cap tracte de favor en l'adjudicació de les guinguetes de Torredembarra

L'exalcalde diu que van fer un procediment negociat per indicació dels tècnics municipals

Actualitzada 10/01/2020 a les 17:17

L'exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué ha negat aquest divendres les acusacions de prevaricació i frau en l'adjudicació de les guinguetes de la platja. Durant la declaració al jutjat penal 2 de Tarragona per la peça separada 4 del 'cas Torredembarra', l'alcalde ha defensat que el seu govern només volia garantir «l'interès públic» i que les platges del municipi d'aquest servei els estius del 2012 i 2013. En cap cas, ha dit, va tenir un tracte de favor cap a Gerard Montserrat -militant de CDC i posteriorment cap de la gestora local del partit-, ja que ell era el propietari de les «úniques» guinguetes que es podien instal·lar al municipi. L'exalcalde també ha dit que sempre seguia el criteri dels tècnics municipals en matèria de contractació.Aquest divendres també han declarat l'exregidor de Platges, Pere Font, i l'excap local de CDC Gerard Montserrat, així com diversos testimonis. Divendres vinent les parts presentaran els respectius informes i conclusions definitives, i el judici -el primer de l'entramat del 'cas Torredembarra'- quedarà vist per a sentència.