El TSJC dóna la raó a l'Ajuntament i diu que el tòtem publicitari del Parc Riuclar era il·legal

El consistori va denegar la seva legalització i va ordenar el seu enderroc

Actualitzada 10/01/2020 a les 15:27

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a l’Ajuntament de Tarragona sobre la il·legalitat del tòtem publicitari del Parc Riuclar. El jutjat considera que el consistori va fer bé en denegar la legalització del tòtem, així com l’ordre d’enderroc.El tribunal ho ha dictaminat en el recurs d’apel·lació que va interposar contra la sentència del 7 d’agost de 2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona que havia estimat el recurs contenciós interposat per Annunzia Publicidad Exterior SL.Els veïns del barri havien mostrat el seu rebuig al tòtem en diverses ocasions, i van arribar a organitzar talls de trànsit a l'autovia T-11 per reclamar la seva retirada. Els serveis jurídics municipals van estudiar el cas, que també va passar per plenari, i van determinar que la tanca, de la companyia Annunzia Publicidad Exterior, s'havia d'enderrocar. A finals d'abril del 2017, l'Ajuntament, de forma subsidiària, va desconnectar la il·luminació del tòtem i va tapar amb pintura la publicitat que mostrava. La retirada ha anat a càrrec de l'empresa, segons han confirmat fonts del consistori, que apunten que, en cas contrari, també hauria actuat subsidiàriament.