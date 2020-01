Cambrils enllaça les línies d'autobús urbà amb la nova estació de tren

S’ha posat a disposició un aparcament per les persones que s’hi desplacin amb el seu vehicle

Actualitzada 10/01/2020 a les 14:26

L’empresa pública municipal Aparcam ha enllaçat algunes de les expedicions de les línies d’autobús urbà de Cambrils amb la nova estació, que entrarà en funcionament el proper dilluns. Les línies allargaran el seu trajecte per facilitar els desplaçaments ajustant-los al màxim als horaris dels trens en les franges amb més volum de passatgers.La nova estació de tren compta amb un aparcament per a vehicles privats propietat d’ADIF, obert de les 6.30 a les 23 hores, a més dels terrenys habilitats propers a la nova estació i a la zona esportiva municipal. També disposa d’espai per a taxis, aparca-bicicletes, parada de bus amb marquesina i zones de càrregues i descàrregues de passatgers i de mercaderies.Per tal de facilitar l’accés a la nova estació de tren els dimecres coincidint amb l’horari del mercadet setmanal, la circulació de pujada de tots els vehicles es realitzarà per l’avinguda Adelaida, el marge dret de la riera, i la baixada per l’avinguda Charles Darwin, al marge esquerra.