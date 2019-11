Als empresaris no els consta que cap companyia que porta turistes a la zona prevegi augmentar operacions l'any vinent

Actualitzada 13/11/2019 a les 09:04

Confiança en el sector

Els hotelers de la Costa Daurada confien que la propera temporada turística apareguin nous touroperadors que permetin cobrir el buit que ha deixat la fallida de la principal companyia britànica, Thomas Cook, que cada any portava 50.000 turistes a la zona. En una entrevista amb l'ACN, el president de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, Xavier Roig, explica que, a dia d’avui, les dues empreses que ja treballen a la costa tarragonina, Jet2.com i TUI, preveuen mantenir el nombre de vols que operen de cara al 2020. Amb tot, Roig s’ha mostrat esperançat que apareixeran nous actors, encara que siguin amb vols amb destinació Barcelona.Roig ha estat els darrers dies a la World Travel Market de Londres, una de les fires turístiques de referència. Allà ha constatat que les empreses britàniques estan «animades» tot i la caiguda de Thomas Cook, perquè «és un tros de mercat que s’han de repartir entre elles». De fet, el gegant britànic movia uns 700.000 britànics per tot el món, 50.000 dels quals tenien com a destí de vacances la Costa Daurada.De tota manera, Roig ha indicat que cap de les altres dues empreses que ja treballen a la zona, Jet2 i TUI, a dia d’avui no tenen previst incrementar el volum d’avions amb el qual treballen. «Des del Regne Unit la gent ve en avió, i d’avions hi ha els que hi ha. TUI i Jet2 portaran els mateixos. Celebrem el que tenim», ha exposat. De tota manera ha apuntat que hi haurà altres companyies que s’hauran de pronunciar. El president dels hotelers ha posat el focus en Easyjet, que «està molt interessada en crear no només vols a Barcelona, sinó també paquets turístics».L’altra incògnita per Roig és saber com es mourà Ryanair. Si finalment marxarà de Tenerife i Girona o si ampliarà la seva operativa a Reus i Barcelona. Amb tot, ha indicat que «aquests 700.000 turistes que movia Thomas Cook no tenen cap ganes de quedar-se en un país on plou, i buscaran les vacances en un destí com el nostre o en un altre». En aquest sentit, els principals competidors de la Costa Daurada són les Illes Balears i Canàries, i països com Turquia o Egipte, que estan creixent.Un altre aspecte positiu que ha comentat Roig és que a dia d’avui tenen més reserves confirmades de turistes britànics per l’estiu del 2020 que no pas a aquestes alçades de l’any passat. Una causa d’això pot ser el temor a que una culminació del Brexit faci caure el valor de la lliura, amb la qual cosa comprar les vacances amb més anticipació pot ser una bona opció per als habitants d’un país que després podrien perdre poder adquisitiu a l’estranger.Un altre símptoma de bona salut del sector a la Costa Daurada és que malgrat que la fallida de Thomas Cook hagi deixat un deute d’uns 15 milions d’euros als establiments, aquests segueixen invertint en millores. «La nostra planta hotelera està, en general, en perfecte estat. Hi ha pocs establiments que encara els hi quedi fer una gran reforma, i un parell d’aquests ja l’han començat. És bon senyal», ha valorat el president.Pel que fa al probable tancament imminent de les estacions urbanes de ferrocarril de Cambrils i Salou per l’entrada en funcionament del corredor mediterrani, Roig no creu que tingui un impacte en el nombre de turistes que visiten la Costa Daurada. «L’important no és si pararà a Salou, Cambrils, Vila-seca o PortAventura. L’important és que allà on pari hi hagi bones comunicacions amb els allotjaments», ha comentat. En la seva opinió, el turista estranger mira «a quina hora marxa de casa i a quina hora arriba, quantes escales farà i quants bitllets haurà de comprar». «Com menys intermediacions i escales hi hagi, millor», ha culminat.