Cremen dos vehicles durant la matinada al Camp de Tarragona

Un d'ells ha estat en un descampat a Alcover

Actualitzada 13/11/2019 a les 09:38

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquesta matinada de dimecres per dos incendis en dos vehicles. El primer avís ha arribat a les 00.30 hores per un turisme al que li cremava el motor a l'A-7 al punt quilomètric 1.171. Una dotació de Bombers s'ha desplaçat fins al punt per extingir el foc.Dues hores més tard, a les 02.50 hores, un altre vehicle cremava a Alcover. Els Bombers han acudit amb dues dotacions a un descampat situat al carrer Sant Jordi. En aquest, ha quedat afectat tot l'interior del turisme.