L’Incasòl no preveu assumir «cap cost» si el projecte no es posa en marxa, segons el conseller Calvet

Actualitzada 12/11/2019 a les 14:34

Hard Rock volia començar les obres el maig del 2020

El Govern assegura que les negociacions perquè Hard Rock adquireixi els terrenys propietat de 'la Caixa' per a instal·lar-hi el complex previst al CRT de Vila-seca i Salou, al Tarragonès, encara estan obertes. En una resposta parlamentària a En Comú Podem, el conseller de Territori, Damià Calvet, assenyala, a més, que l'Incasòl «no preveu assumir cap cost si el projecte no es posa en marxa». Cal recordar que és mitjançant aquesta empresa pública que la Generalitat preveu adquirir els terrenys a Criteria -el holding d'inversions de 'la Caixa'- i vendre'ls, tot seguit, a l'empresa nord-americana. A dia d’avui, però, encara no s’han definit els termes i les clàusules del contracte de compravenda, segons l'executiu.Al juny, Calvet va assegurar que la compra es farà «en el seu dia, amb llum i taquígrafs» i que no tindria «cap cost addicional» per a les arques públiques. El conseller també defensava que el Govern treballa per «crear les condicions que permetin desenvolupar aquest projecte estratègic». Tot i que no va haver-hi confirmació oficial, aleshores l'operació de compravenda es xifrava en uns 120 milions d'euros.En la resposta a la bateria de preguntes plantejades pel diputat dels comuns David Cid, el conseller també afirma que, fins ara, no s’ha posat damunt la taula que la Generalitat vengui una part dels terrenys comprats a l’entitat bancària. A més, nega que Hard Rock hagi condicionat la inversió a què el Govern adquireixi els terrenys prèviament. En la resposta, Calvet també indica que l'abastament d'aigua del complex es farà a través de la mancomunitat gestora de recursos hídrics de Salou i Vila-seca.L'abril passat Hard Rock traslladava a les principals institucions de la zona la voluntat de començar les obres l'any vinent. La firma amb seu a Florida preveu una inversió global de 2.000 milions d’euros en un projecte en diverses fases, en un àmbit de 745.000 metres quadrats del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou –a la vora de PortAventura. En concret, la previsió era iniciar al maig les obres de la primera fase, valorada en 665 milions d'euros, i que inclou dos hotels, comerços, teatres i un dels casinos més grans d’Europa.D'entrada, es preveuen un miler d’habitacions en dos hotels -un d’ells impulsat per PortAventura-, un casino amb 1.200 màquines recreatives i 100 taules d’aposta, 75 botigues de luxe al llarg d’una gran avinguda, una gran piscina de 6.000 metres quadrats i un espai per a concerts amb capacitat per a 15.000 persones, a més de nous espais de congressos.Durant la construcció d'aquesta primera fase i un cop estigui acabada, Hard Rock estima que es crearan 11.500 llocs de treball directes i indirectes, i que l’impacte econòmic a la regió serà de 1.300 milions d’euros. La previsió és que pugui atreure uns dos milions de visitants a la Costa Daurada. Només PortAventura World en va rebre cinc milions l’any passat.