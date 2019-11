La Festa Major de Sant Martí del Morell, un èxit de participació

Més d’un miler de persones van gaudir del concert de Roba Estesa i Buhos

Actualitzada 12/11/2019 a les 18:36

En aquest dimarts amb gust de dilluns al municipi del Morell, tot just finalitzada la Festa Major de Sant Martí, arriba el moment de fer balanç de quatre dies de gresca i activitats per a tots els públics.En aquest sentit, les dues regidores de Cultura i Festes de l’Ajuntament del Morell, Maria Jesús Valldosera i Mònica Casas, destaquen «l’alta participació que s’ha registrat a tots els actes”, a la vegada que es mostren molt satisfetes amb «el civisme que ha regnat durant totes les festes».Les propostes més exitoses han estat les musicals: d’una banda, el concert de Roba Estesa, Buhos i Dj Ceba, que va reunir més d’un miler de persones al pavelló municipal en una actuació de la qual tothom va gaudir moltíssim; i d’altra banda, el concert i el ball de l’Orquestra Maravella, amb 500 persones el primer i més de 250 el segon, fent que hagi esdevingut un dels anys que ha tingut més públic.A més, tant morellencs com visitants «van valorar positivament el canvi d’avançar el ball, i fer-lo tot just després del concert, deixant per a la nit un estil de música una mica més jove, amb el grup Zapping Trio”, exposa Valldosera.La tradició també ha estat protagonista, amb la cercavila, el correfoc de celebració dels 35 anys del Ball de Diables del Morell i el seguici que, tot i els canvis de recorregut que han patit a causa de les obres, han sumat molta participació. O la recepció dels Martins i les Martines, després de l’ofici de Festa Major de diumenge, que ja està consolidada com un acte més de la festa.Així mateix, una part imprescindible del programa l’han conformat diverses actuacions teatrals, com ara «S.A.C. (Serveis a la ciutadania)”, amb Edu Méndez i Gerard Domènech, el circ de Mortelo&Manzani amb «Fili Busters”, o «Ante todo mucha calma” de José Corbacho, que es va encarregar de tancar la Festa Major amb grans riallades. Mentre que els més petits van acabar la festa amb el Divertiland, que els va fer passar una jornada d’allò més entretinguda.I com sempre, les entitats locals han tingut un pes importantíssim, amb una II Botifarrada de Clàssics, organitzada per Clàssics Morell, que va ser tot un èxit; el concert de cant coral amb el Cor La Lira Ampostina d’Amposta, el Cor Audite de Valls i la Coral Guspira del Morell; la implicació de l’Associació Embruix, o la ballada de sardanes. «Queda claríssim que sense les nostres entitats, molts actes no serien possibles!», remarca Casas.