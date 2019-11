Enxampen dos homes robant en una casa de Roda de Berà

Un ciutadà va alertar al 112 dels fets

Actualitzada 12/11/2019 a les 14:08

Dos veïns de Roda de Berà de 24 i 25 anys han estat detinguts aquest dilluns per un presumpte delicte de robatori amb força produït en una casa del municipi.Els presumptes autors haurien trencat el vidre d'una finestra per accedir a l'interior d'una casa del passatge Valls. Un veí que es trobava per la zona va alertar el 112 i una patrulla de la Policia Local es va desplaçar fins el lloc dels fets.Un cop allí, els agents van trobar a l’interior de la vivenda els dos homes, Y.B. i M.E, els quals van ser detinguts i traslladats a la comissaria de Mossos d’Esquadra per ser lliurats posteriorment al Jutjat de Guàrdia del Vendrell.